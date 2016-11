Ausgerechnet bei der letzten Probe vor der grossen Hauptprobe läuft der Fernseher nicht. Dies wäre weiter nicht schlimm, würde der Licht- und Tontechniker nicht seine Einsätze darüber erhalten. Zudem steckt einer der Hauptdarsteller im Stau auf der A1 fest. Der Rest der Gruppe trägts mit Fassung, zupft derweil die Perücke zurecht, die später zum Einsatz kommt, und geht miteinander die Tanzschritte nochmals durch.

Erstmals kommt die Theatergruppe Birr ohne Regisseur aus. Nur zu Beginn der Proben stand ihr Peter Locher als Regie-Coach kurz zur Seite. «Nun übernimmt unsere Souffleuse Sibylle Nyffeler diesen Part», sagen Präsident Kari Pichler und Aktuar Beat Landis. Dies funktioniere erstaunlich gut ohne Regisseur, seien doch alle aktiven Schauspieler schon über zehn Jahre mit von der Partie.

Alles läuft aus dem Ruder

Dann taucht er doch noch auf, der letzte der sechs Laienschauspieler, die heuer das Stück «Liebesgrüsse aus Nippes» aufführen. Und schon kommt Leben auf die Bühne. Toni Schmid bügelt sein Hemd, so unbeholfen, dass ihm sein Freund und Möchtegern-Autor Harry zu Hilfe eilt.

Toni macht normalerweise einen grossen Bogen um Bügelbretter, doch muss er mit Hemd und Anzug eine gute Falle machen. Er hat seinen ersten Auftrag als Hobby-Detektiv an Land gezogen. Ehefrau Rosita darf dies nicht wissen. Mit den Einnahmen als Detektiv will er das Wochenendhäuschen am Türlersee renovieren.