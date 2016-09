Zurück zur Tiefgarage: In dieser ist gestern Abend im Beisein von gegen 150 Gästen die Aufrichte gefeiert worden: ein stilvolles Fest mit angeregten Gesprächen an gedeckten runden Tischen, mit Salat, Fondue chinoise und Eistorte, mit vielen Dankesworten, Komplimenten und Geschenken. In Villigen zu bauen sei eine Herzensangelegenheit, sagte Roger Märki als Vertreter der Bauherrschaft. «Was hier entsteht, überzeugt.»