Umgeben von Blumen und Pflanzen stehen sie, die holzigen, blechernen oder steinigen Objekte der neun Künstschaffenden. Im Eingangsbereich der Gärtnerei in Au-Veltheim sitzt Margret Döring am Tisch. Sie hat einen Tonblock vor sich und gestaltet eine Schildkröte. Ein richtiges Schneckenhaus soll später draufkommen. Um sie herum sind ihre Keramikarbeiten aufgebaut. Da blöcken Steinböcke und Bergziegen, möchte man meinen. Chamäleons beäugen einen fast naturgetreu. Döring stammt aus dem deutschen Usingen und wurde an die Ausstellung eingeladen. Für die Zeit der Ausstellung wohnt sie bei einer Kollegin in Brugg. «Im Gegenzug habe ich auch andere Künstler zu mir eingeladen», sagt sie und lacht. Margret Döring gibt zu Hause auch Seminare. Ihre Werkstatt ist nebst anderen mit Lehm- und Raku-Öfen, für die spezielle japanische Brenntechnik, ausgestattet. «Ich finde es schön, wenn sich an Ausstellungen gute Gespräche ergeben und nicht nur das Verkaufen im Vordergrund steht.»

Künstler kommen an die Öffentlichkeit

Die Idee der Ausstellung in der Gärtnerei, ist seit Jahren dieselbe: «Es soll eine Plattform für die Kunstschaffenden sein. Im Vordergrund steht, dass die Künstler ihre Arbeiten zeigen können», erklärt Hansruedi Byland, Präsident der organisierenden Kulturvereinigung «Välte läbt». Er und sein Team sind es auch, welche auf die Künstler zugehen, sie einladen und dafür sorgen, dass die Ausstellung gut durchmischt ist. «Wir reisen von Jahr zu Jahr den Ausstellungen nach, sehen uns bis nach Zofingen um.» Für Hansruedi Byland ist es auch wichtig, dass immer wieder neue Künstler Gelegenheit erhalten, ihre Objekte zu zeigen. Inhaber Heinz Tanner stellt die Räumlichkeiten seiner Gärtnerei gern zu Verfügung. Ihm gefallen vor allem Holz- und Keramikgegenstände.