Sie galt als Sonnenschein im Haus Eigenamt in Lupfig, hat mit den Bewohnern auch mal Volkslieder gesungen oder getanzt und war ein flexibles Teammitglied: Petra Fischer (Name geändert) war seit 2008 im Pflegeheim in unterschiedlichen Teilzeitpensen tätig. Bedingt durch einen Bandscheibenvorfall, fiel Fischer zweieinhalb Monate aus und kehrte vor wenigen Wochen motiviert an den Arbeitsplatz zurück. Sie stand als Pflegehelferin (Schweizerisches Rotes Kreuz) auf der Demenzabteilung im Einsatz. Bis zum 20. Februar.

An jenem Montag, genau zwei Jahre nach der Freistellung von acht Mitarbeitenden durch den Altersheimvorstand, musste Fischer um 14 Uhr zusammen mit drei weiteren Pflegehelferinnen bei Geschäftsführer Hanspeter Müller und der Pflegedienstleiterin antraben. Den vier Frauen legte Müller ohne grosse Erklärungen das Kündigungsschreiben zur Unterzeichnung vor. «Die Kündigung erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen», heisst es im Schreiben für Fischer. Und weiter: Die Auflösung des Arbeitsvertrags erfolge fristgerecht zum 31. Mai. Kaum hatten die vier Frauen die Kündigung unterschrieben, setzte Müller ihnen ein zweites Schreiben zur Unterzeichnung vor. Im sogenannten «Aufhebungsvertrag» hiess es, dass der Arbeitsvertrag in gegenseitigem Einverständnis per Saldo aller Ansprüche aufgelöst wird. «Das Arbeitsverhältnis endet per 28. 02. 2017.» Mit der Lohnzahlung vom Februar würden zusätzlich drei Monatslöhne sowie der 13. Monatslohn pro rata ausbezahlt.