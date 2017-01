Diverse Massnahmen sind in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehen bei der Wasserversorgung in Windisch. Als Grundlage dient der Generelle Wasserversorgungsplan. In diesem sind unter anderem technischer Zustand, Alterung, Bevölkerungsentwicklung, Verbrauchsentwicklung oder Netzstruktur berücksichtigt. Definiert seien sowohl kontinuierliche Erneuerungen als auch punktuelle, einmalige Projekte, führt der Gemeinderat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat aus.

Um ein durchschnittliches Netzalter von 38 Jahren zu erreichen, müssten jährlich im Minimum 1,5 Prozent des Leitungsnetzes erneuert werden, was im 47 Kilometer langen Netz des Wasserwerks Windisch einer durchschnittlichen Erneuerungsrate von jährlich etwa 700 Metern entspreche, fährt die Behörde fort. «Die Schadenshäufigkeit liegt im Vergleich zu anderen Wasserversorgungen leicht unter dem Durchschnitt», wird weiter festgehalten. «Die Anzahl der Leitungsschäden darf nicht weiter ansteigen.»

Bei den Abwasserkanälen wurde 2014 mit den Massnahmen gestartet. Allerdings: Der Zustand hat sich laut Behörde seit den Kanal-TV-Aufnahmen in den Neunzigerjahren verschlechtert. Aus diesem Grunde ist 2016 das komplette Hauptnetz der Gemeinde nochmals aufgenommen worden, um die damals festgelegten Massnahmen zu verifizieren und allenfalls zu korrigieren oder zu ergänzen. Konkret geplant sind Inlinersanierungen, punktuelle Eingriffe bei Schächten sowie Ersatz von Leitungen. «Eine Priorisierung wird anhand der Kanal-TV-Aufnahmen 2016 möglich sein», schreibt der Gemeinderat. Ebenfalls könne dann die Koordination mit den anderen Werken erfolgen.

Der Erneuerungsbedarf ist gemäss Behörde gegeben und ausgewiesen. Aus dem Generellen Entwässerungsplan 2004 geht hervor, dass sofort bis mittelfristig 14,1 Kilometer Leitungen zu sanieren sind im Gesamtnetz von 38,3 Kilometern. Auch zeigte sich, dass bei 4,1 Kilometer der Leitungen ein zu kleiner Durchmesser besteht und diese Leitungen zu vergrössern sind.

«Die bisherige Strategie der langfristigen koordinierten Werterhaltung wird nicht verändert», fasst der Gemeinderat zusammen. «Auch weiterhin sollen Werke und Strassen koordiniert geplant und erneuert werden.» Zur Diskussion steht im Einwohnerrat ein Kredit von 2 Mio. Franken für die Wasserversorgung sowie ein Kredit von 2 Mio. Franken für die Abwasserbeseitigung.