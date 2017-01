Rahel Göldi übernimmt Zepter

Und genau dieses Ziel verfolgt auch Rahel Göldi, die seit diesem Jahr nicht nur den Legionärspfad in Windisch leitet, sondern auch das Vindonissa Museum in Brugg unter der neuen Dachmarke «Römerlager Vindonissa». Mit diesem Label sollen die Institutionen als schweizweit führendes Ausflugsziel für römische Militärgeschichte vermarktet werden. Georg Matter, Leiter der Kantonsarchäologie, bezeichnet die Übergabe des Museumsbetriebs in Brugg von der Kantonsarchäologie an das Museum Aargau als «logische Fortsetzung der Geschichte», um das Angebot auf dem Platz Vindonissa noch besser erkennbar zu machen.

Bei der symbolischen Schlüsselübergabe durfte Rahel Göldi neben dem grossen Schlüssel eine Öllampe mit der Glücksgöttin Fortuna sowie einen Lorbeerkranz entgegennehmen. Passend zum Jahresthema «Kaiser, Könige und Königin» hat Museum Aargau Kaiser Nero, König Louis XI. und Königin Agnes zu einem Streitgespräch über Macht und Herrschaft – mit Anspielung auf die jüngsten US-Wahlen – an seinen neusten Standort in Brugg eingeladen.