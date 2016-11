Vom Freitagnachmittag, 5. Mai 2017, bis Sonntag, 7. Mai, herrscht Festbetrieb. Höhepunkt ist das Kantonalschwingfest vom Sonntag. Daran nehmen die rund 130 stärksten Schwinger aus der Nordwestschweiz sowie zahlreiche Gäste aus der Ostschweiz teil. Der Sieger darf sich über einen prächtigen Muni freuen. Dieser ist bereits bestimmt und wird in den nächsten fünf Monaten noch einige Kilo Körpergewicht zulegen. Das OK sucht derzeit weitere Sponsoren. «Jeder Schwinger wird mit einer schönen Gabe nach Hause gehen können», verspricht Samuel Läuchli, Gabenchef und Präsident des Schwingklubs Baden-Brugg.

Geschwungen wird auch am Freitagnachmittag beim Schülerschwinget sowie am Samstag beim Nordwestschweizer Jungschwingertag. Daneben gibt es am Samstagabend im Festzelt ein Konzert mit Live-Band. Am Freitagabend steht ein Jassturnier auf dem Programm.

«Im Jahr 1917 war es, da sassen ein paar starke junge Männer zusammen und gründeten den Schwingklub Baden-Brugg», heisst es in der Medienmitteilung. «Der Schwingklub ist bis heute ein wichtiger Verein in der Region geblieben. Davon zeugen die gegen

20 Schwinger, die aktuell jede Woche in den Trainingslokalen in der Badener Au und im Brugger Schachen trainieren.» Auch die traditionellen Regionalschwingfeste, die jährlich auf der Baldegg in Baden oder dem Bözberg durchgeführt werden, zeigen laut Schwingklub, «dass der urschweizerische Sport nicht nur in den Bergkantonen verbreitet ist, sondern auch im Ostaargau seine Wurzeln hat». (mhu)