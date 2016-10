«As long as I can sing» – solange ich singen kann. So heisst das neue Album von Heinrich «Heiri» Müller. Genau das sei auch sein Motto. «Wenn ich singen kann, fühle ich mich einfach gut», sagt der ehemalige «Tagesschau»-Moderator. Lässig sitzt er auf dem Sofa im Tonstudio seines musikalischen Partners und Produzenten Roberto «Robbie» Caruso in Brugg. Gemeinsam arbeiten sie an diesem Tag an Heiris neuem, fünftem Album. «Der Feinschliff muss noch gemacht werden», sagt Müller. Eigentlich hätte die CD bereits im Oktober erscheinen sollen. Nun rechnet sein Produzent jedoch damit, dass es erst im Frühling so weit sein wird. «Ich habe für dieses Album einfach mehr Zeit zur Verfügung und die nehme ich mir auch. Deshalb dauert alles ein wenig länger», erzählt Müller.

Keine Klischees

Laut dem Sänger sind die Texte frisch, klar und vor allem inhaltlich interessant. «Wir haben viel experimentiert», sagt Müller und lacht. Zudem gebe es einen Mix der Musikstile. Daraufhin will er eine Kostprobe geben. «Robbie, spiel mal ‹Be happy for a while›, bitte», fordert Müller seinen Produzenten auf. Das Stück sei beispielsweise durch ein spannendes Gespräch mit einem Musiker in Südfrankreich entstanden und, neben einigen düsteren Stücken, eines der fröhlichen Lieder auf der CD. Diese unterscheide sich klar von den bisherigen.