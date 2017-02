Grossaufmarsch am Tag der Angehörigen auf dem Waffenplatz Brugg am Samstagvormittag: Aus allen Landesteilen – ist den Autokontrollschildern zu entnehmen – strömen Hunderte Besucher herbei.

Im Schachen brummts und wummerts, kreischts und ratterts, polterts und hämmerts: Die Baumaschinenfahrer, Rammpontoniere oder Sappeure der Genie-Rekrutenschule 73 sind mit schwerem Gerät zugange. Andere wiederum zeigen, wie sie die Funkverbindungen sicherstellen oder was beim Einsatz von Sprengstoff und beim Umgang mit der Schwimmplattform zu beachten ist.

Sie haben keinen Aufwand gescheut

«Die Kader und Rekruten der Kompanie 1 und 2 haben gestern bis spät in die Nacht gearbeitet, um zeigen zu können, was sie gelernt haben», sagte Oberst André Güss, Waffenplatz- und Schulkommandant, kurz zuvor bei seiner Begrüssung. «Ich kann versichern, es wird einiges geboten.» Es gebe Grund genug, stolz zu sein, denn die Rekruten hätten viel geleistet in den letzten Wochen, was keine Selbstverständlichkeit sei, fuhr Güss fort. «Sie stehen ihren Mann und, so hoffe ich, haben Freude, dass sie Genisten sind.»

Eröffnet wurde der Besuchstag mit einem gemäss Güss «Genie-typischen Chlapf» sowie dem Einmarsch der beiden Kompanien bei der Tribüne – begleitet von flotter Marschmusik wohlverstanden.

Der Betrieb läuft reibungslos

Die Rekruten hätten ihre militärische Grundausbildung abgeschlossen, alle Kader hätten befördert werden können, erklärte der Oberst weiter. «Wir befinden uns jetzt in der letzten Phase der technischen Grundausbildung.»

Der Stand der Kompanien sei auf einem sehr guten Niveau und auch der Dienstbetrieb laufe reibungslos, lobte Güss. Von dieser Aussage liessen sich die Mütter und Väter, Freundinnen und Kollegen in der Folge während rund zwei Stunden auf den Arbeitsplätzen nur zu gerne überzeugen.