Bei einem unveränderten Steuerfuss von 95 Prozent schliesst das Budget in Lupfig bei einem Aufwand von 11,65 Mio. Franken und einem Ertrag von 11,36 Mio. Franken mit einem Gesamtverlust von knapp 290 000 Franken ab.

Der Gemeinderat erinnert in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung an die «unverhoffte» und «sehr schmerzhafte, grosse Ertragseinbusse an Steuern von juristischen Personen», die bereits in der Rechnung 2015 verzeichnet werden musste (die az berichtete). Die Behörde war gefordert und schnürte im Frühling ein Sparpaket. Erfreulicherweise zeichne sich ab, stellt der Gemeinderat fest, dass die Rechnung 2016 zwar doch noch positiv abschliessen dürfte: durch die getroffenen Massnahmen sowie vor allem wegen einmaliger Buchgewinne bei zwei eigenen Erschliessungsparzellen in der Industrie-West sowie wegen höherer einmaliger Steuernachträge und Grundstückgewinnsteuern bei den natürlichen Personen. Ab 2017 könne allerdings nicht mehr mit solchen Erträgen in dieser Höhe gerechnet werden.

Schulden nehmen zu

Nach den Schulbauten, den Erschliessungen Industrie-West und Chappel sowie der Bachverlegung und -öffnung und weiteren Investitionen speziell im Bereich Verkehr, nehmen die Schulden weiter zu, fährt die Behörde fort. «Damit später neue, unerlässliche Investitionen getätigt beziehungsweise verkraftet werden können, sind in erster Linie möglichst bald einige Jahre mit massivem Schuldenabbau und somit reduziertem oder bescheidenem Investitionsprogramm zwingend erforderlich und unerlässlich.» Die Stichworte lauten: Investitionen verteilen, verschieben oder streichen, sparen beim Nettoaufwand, Aufgabenüberprüfung, eventuell Erhöhung des Finanzertrags, Veräusserung von Finanzvermögen oder Steuerfusserhöhung. Dabei gelte es trotzdem zeitgemäss und attraktiv zu bleiben und gute Strukturen zu erhalten, so der Gemeinderat. Eine Steuerfusserhöhung wäre auch erforderlich ohne den – bereits genehmigten – Zusammenschluss mit Scherz.

Mehrfamilienhaus ist geplant

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag, 25. November, über eine Einbürgerung sowie über den Verkauf eines Teils einer Parzelle an der Weierstrasse. Der Grund: Der neue Eigentümer der früheren Liegenschaft Dr. Zehnder möchte auf dem bestehenden Parkplatz ein Mehrfamilienhaus bauen und deshalb die angrenzende Gemeindeparzelle übernehmen. Auf dieser befinden sich heute vier Parkplätze, ein Brunnen mit Bänkli sowie der Anschlagkasten der Gemeinde.

Nach Ansicht des Gemeinderats kann auf das Gesuch des Investors teilweise eingetreten werden. Die Parkplätze, hält die Behörde fest, werden vorwiegend von Mietern der Nachbarhäuser benutzt. «Die Gemeinde hat für diese Teilfläche keinen weiteren Bedarf.» Brunnen, Bänkli und Anschlagkasten sollen jedoch erhalten bleiben. Anders ausgedrückt: Die Parkplatzfläche von 96 Quadratmetern soll verkauft werden, die restliche Fläche von 60 Quadratmetern im Eigentum der Gemeinde verbleiben. Allerdings kann laut Gemeinderat die bestehende Ausnutzung übertragen werden. Für die Abtretung – Teilverkauf und Nutzungsübertragung – wurde ein Gesamtbetrag von 60 000 Franken ausgehandelt. (mhu)

Gemeindeversammlung Freitag, 25. Nov., 20 Uhr, Mehrzweckhalle Breite.