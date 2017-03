Er habe in den letzten Wochen feststellen müssen, dass der Campussaal Brugg-Windisch in der Bevölkerung nicht gut verankert sei, sagte Willi Däpp, Brugger Stadtrat und Verwaltungsratspräsident der Campussaal Betriebs AG, an der Generalversammlung des Campussaal-Fördervereins. In den nächsten Tagen werden die Einwohnerräte von Brugg und Windisch über die weiteren Betriebsbeiträge entscheiden: In Brugg geht es um jährlich wiederkehrende Kosten von maximal 352 000 Franken für die nächsten zehn Jahre und in Windisch um jährlich maximal 190 000 Franken für fünf Jahre.

Da der Betrag in Brugg die Kompetenzsumme des Einwohnerrats für wiederkehrende Kosten überschreitet, muss das Geschäft – bei Annahme – am 21. Mai dem Stimmvolk zur Abstimmung unterbreitet werden.

Anders in der Gemeinde Windisch: Hier liegt der zur Diskussion stehende Betrag in der Kompetenzsumme von 250 000 Franken für jährlich wiederkehrende Kosten. Der Gemeinderat Windisch ist deshalb nicht verpflichtet, die Vorlage dem Stimmvolk zum Entscheid vorzulegen.

Bei der letzten Abstimmung über die Betriebsbeiträge für den Campussaal habe der Gemeinderat 2013 freiwillig eine Volksabstimmung angeordnet, sagte Gemeinderat Max Gasser. Darauf werde nun verzichtet, weil die Windischer in der Vergangenheit schon zweimal ein Bekenntnis zum Campussaal abgegeben hatten, so Gasser.

Nun gehe es lediglich um den Weiterbetrieb. Gasser ist zudem Verwaltungsratsmitglied der Campussaal Immobilien AG und erwähnte die schwierige finanzielle Situation in Windisch sowie die Herausforderung mit der Schulraumplanung.

Bei Referendum gibts Abstimmung

Die Campussaal-Vorlage dürfte morgen Freitag vom Brugger Einwohnerrat gutgeheissen werden. Einzig die SVP ist dagegen. Umstrittener ist das Traktandum in Windisch.

Das ist auch ein Grund, warum der Gemeinderat die Beiträge nicht für die nächsten zehn Jahre beantragen will. Zudem hat kürzlich schon der aus finanziellen Gründen geplante Verkauf des Bossarthauses für rote Köpfe in der Gemeinde gesorgt.

Ob die Bevölkerung beim Campussaal dieses Mal wirklich nicht mitreden darf, wird sich noch zeigen. Denkbar ist, dass im Windischer Einwohnerrat am nächsten Mittwoch mit der Annahme beschlossen wird, die Campussaal-Vorlage freiwillig dem Stimmvolk zu unterbreiten, oder dass das Referendum ergriffen wird.

Zurück zum Förderverein, der seine GV zum ersten Mal im Campussaal durchführen konnte: Im vergangenen Jahr wurden fünf Anlässe unterstützt. Drei Gesuche wurden laut Kassier Urs Widmer abgelehnt oder verschoben, weil sie nicht den Richtlinien entsprachen. Insgesamt flossen letztes Jahr 16 000 Franken Fördergelder. Der Verein mit einem Vermögen von 56 100 Franken zählt derzeit noch 184 Mitglieder und möchte wieder wachsen.

Im Budget wurden 5000 Franken für einen allfälligen Abstimmungskampf gutgeheissen. Alle Vorstandsmitglieder sowie Präsident Johann Ritzinger wurden wieder gewählt. Stadtrat Willi Däpp wies nochmals auf den einzigartigen Bildungsstandort mit dem Campussaal als Herzstück hin und auf die bevorstehende Kulturnacht am 17./18. März, zu der alle eingeladen sind. Auch die Einwohnerräte, die den Saal bisher nie aufgesucht haben.