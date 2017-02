Nach den erfolgreichen Durchführungen in den beiden Vorjahren haben sich die Verantwortlichen des Vereins «kleinLaut» aus Brugg entschieden, auch in diesem Jahr ein Open-Air-Festival in der Gemeinde Riniken durchzuführen. Dieses findet am Freitag, 28., und am Samstag, 29. Juli 2017, wiederum im Gebiet Äsperlimatt/Grundackerweg statt. Der Gemeinderat hat die Bewilligungen für die Vorbereitungsarbeiten und den Anlass erteilt. (az)