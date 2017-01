Der Kauf der Liegenschaft an der Ausserdorfstrasse 11 in Riniken durch die Gemeinde sorgte in den letzten Monaten für Gesprächsstoff. Nun hat die Gemeinde mitgeteilt, dass der Vertrag unterzeichnet und der Eigentümerwechsel noch vor dem Jahresende 2016 im Grundbuch eingetragen werden konnten.

Somit ist die Einwohnergemeinde Riniken neu Besitzerin der Liegenschaft, in der ab 1. April die zugewiesenen Asylbewerber leben werden. Bis anhin wohnen diese Asylbewerber im ehemaligen Gasthof Hirschen. Der Gemeinderat hat den Mietvertrag für diese Liegenschaft per 31. März gekündigt. (CM)