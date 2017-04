Fast schon wäre die Tradition auf kantonaler Ebene verschwunden. Aus Spargründen wollte der Regierungsrat im November die Gratulationsschreiben und Blumensträusse für Jubilare streichen. Doch die Massnahme überzeugte den Grossen Rat nicht und der Vorschlag wurde abgelehnt. Damit erhalten Aargauer, die den 100., 105. oder 110. Geburtstag feiern auch weiterhin ein Gratulationsschreiben und einen Blumenstrauss im Namen des Regierungsrats. Für das Jahr 2017 wurden der Staatskanzlei laut Peter Buri vom Kommunikationsdienst des Regierungsrats über 60 Jubilare und Jubilarinnen gemeldet.

Offizielle Gratulationen durch die Behörden sind auch auf Gemeindeebene weit verbreitet. In vielen Gemeinden im Bezirk Brugg kommt ab einem bestimmten Alter eine Delegation des Gemeinderats persönlich vorbei, um die Glückwünsche und ein Geschenk zu überbringen. In vielen Gemeinden geschieht dies ab dem 80. Geburtstag jedes fünfte Jahr und später jedes Jahr.

Immer mehr Geburtstagskinder

In grösseren Gemeinden wie Windisch und Brugg kommt erst am 90. beziehungsweise am 100. Geburtstag eine Vertretung der Behörden vorbei. In Windisch wurde die Handhabung Anfang des Jahres angepasst. Stefan Wagner, Gemeindeschreiber von Windisch, erklärt: «Die Menschen werden immer älter, deshalb haben die Besuche des Gemeinderats ein Mass angenommen, das nebst Beruf und Gemeinderatsmandat fast nicht mehr zu bewältigen war.» Deshalb werden Jubilare zum 80., 85. und vom 91. bis 94. Geburtstag nicht mehr besucht, sondern zusammen mit den andern Jubilaren zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Die Echos auf die neue Praxis seien positiv, sagt Stefan Wagner, die Leute freuen sich auf das Essen und das Beisammensein. Auch andernorts wurde das Alter für einen Besuch erhöht. In Scherz erhalten Jubilare seit diesem Jahr erst mit 80 ein Geschenk und einen Besuch vom Gemeinderat, vorher erhielten sie dies bereits mit 75. In Riniken wurde die Altersgrenze 2016 hochgeschraubt. Seit dann überreicht eine Delegation des Gemeinderats ab 85 ein Geschenk, davor war es ab dem 80. Geburtstag. In Schinznach wurde die Handhabung 2014 angepasst. Davor gab es dort zum 80. Geburtstag einen Besuch und ein Geschenk, heute gibt es dies erst zum 90.

Musik zum runden Geburtstag

In manchen Gemeinden gehört zu einem runden Geburtstag auf Wunsch auch der Besuch eines Chors oder der Musikgesellschaft. Dies wird normalerweise durch die Vereine selbstständig geregelt. Statt privaten Ständchen gibt es teilweise auch grössere Konzerte. In Birr gibt die Feldmusik Lupfig zweimal pro Jahr im Haus Eigenamt ein Ständchen für alle Leute mit rundem Geburtstag. Ähnlich sieht es in Villigen aus, wo jeweils alle Jubilare zu einem Konzert der Musikgesellschaft und des gemischten Chors mit Kaffee und Kuchen eingeladen werden.

Dafür wird der Gemeinderat in Zukunft auf Hausbesuche bei den Jubilaren verzichten. Auch in Effingen verzichtet man darauf, bei den Jubilaren persönlich vorbeizuschauen. In den andern Gemeinden des Bezirks sind die Hausbesuche noch üblich. Oft gratuliert der Gemeindeammann oder im Verhinderungsfall ein anderes Mitglied des Gemeinderats. In Bözberg beispielsweise kommen gleich zwei Vertreter vorbei. In Thalheim stattet jeweils auch der Pfarrer den Jubilaren einen Besuch ab.