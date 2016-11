Ob man sich nun wegen eines Autos, eines Betts, Fahrrads oder Tapeten umschauen wollte oder aber ein paar edle Tropfen degustieren wollte – an der «Usstellig» im Brugger Salzhaus hatte man am Wochenende Gelegenheit dazu. Diese Möglichkeit wurde denn auch rege genutzt, wie Bea Weber vom OK bestätigte. «Vor allem an der Eröffnung am Freitagabend strömten die Besucher in Scharen herbei», sagt sie. Aber auch am Samstag sei die Ausstellung gut frequentiert gewesen.

Ein Hingucker waren die Globen, die in einer Ecke miteinander um die Wette leuchteten. Die einzelnen Kartenstreifen würden in Handarbeit auf das Acryl- oder Kristallglas aufgeklebt und danach mit einem Schiffslack überzogen, erklärt Christina Thomann von der BüPa AG. Je nach Modell können sie auch gedreht und gekippt werden. An der Ausstellung mussten sie jedoch fixiert werden, um nicht allzu sehr zum «Spielen» zu verleiten. Dies hätte zu einem «Kabelsalat» führen können.

Kein Kabelsalat am nächsten Stand. Dort hatten die Besucher Gelegenheit, sich über eine neue Tapete fürs Wohn- oder Schlafzimmer oder über Pandomo (Zementspachtel) zu informieren. «Pandomo ist total im Trend, wird gerne etwa in Nasszellen fugenlos verarbeitet anstelle von Platten», sagt Andreas Marti von Weibel Maler. Aber auch Kalkspachtel komme zum Zug, sorge er doch – Feuchte als auch Trockenheit ausgleichend – für ein angenehmes Raumklima.

16 Künstler an der «HobbyArt»

Für ein angenehmes Klima der künstlerischen Art sorgte die «HobbyArt» im Obergeschoss des Salzhauses. Dort zeigten 16 Künstler ihr Schaffen. Etwa der junge, gebürtige Brugger Christian Meier, der sich vor allem auf Berglandschaften in Aquarell, Acryl und Öl spezialisiert hat. «Ich habe mir das Malen autodidaktisch angeeignet, unter anderem über Youtube-Filme.» Er gehört zu den jüngsten Ausstellern, ganz im Gegensatz zu Carmen Bickel aus Brugg, die mit 81 Jahren die Älteste an der Hobby Art war. Sie malt seit gut 15 Jahren, rein hobbymässig, und getraute sich im Salzhaus zum ersten Mal, ihre Bilder an einer Ausstellung zu zeigen. Werke, die mit Ölfarbe geschaffen und Tier- und Blumenmotive sowie Landschaften zeigen. «Nicht wenige Besucher schauten meine Bilder wirklich lange an», sagt sie freudestrahlend.

Nebst den vielen Kunstwerken, etwa auch aus Stoff geschaffen, luden Objekte aus Schwemm- und Fallholz zum Staunen ein. Für die meisten Besucher war die 10. «Usstellig» in Kombination mit der ersten «HobbyArt» eine äusserst gelungene Premiere.