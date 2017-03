Schon am 1. Dezember dieses Jahres sollen der Einwohnerrat in Brugg und die Gemeindeversammlung in Schinznach-Bad über eine allfällige Fusion entscheiden. Das gab die Brugger Einwohnerratspräsidentin Barbara Horlacher an der Sitzung vom letzten Freitag bekannt – unter dem Vorbehalt, dass der weitere Projektfortschritt die Vorverschiebung überhaupt zulässt, wie Projektleiter und Mediator Markus Leimbacher auf Nachfrage der az anmerkt. Grund für die Vorverschiebung: «Die Tätigkeiten in den Arbeitsgruppen wurden früher als geplant fertiggestellt», sagt Leimbacher. «So konnte die Projektleitung die entsprechenden Berichte früher genehmigen.»

Die Arbeitsgruppen haben gemäss Leimbacher effizient und zielgerichtet gearbeitet. «Derzeit sind noch verschiedene Themenbereiche von der Projektleitung und den Exekutiven zu bearbeiten», ergänzt er. Im ursprünglichen Zeitplan war vorgesehen, dass Gemeindeversammlung und Einwohnerrat im zweiten Quartal 2018 über die Fusion befinden.

Exekutive legt Vertrag vor

Bevor aber die Legislativen über die Fusion abstimmen können, müssen die Exekutiven den Zusammenschluss genehmigen. Wann genau das passiert, sei zurzeit noch unklar, sagt Leimbacher und führt aus: «Die Exekutiven legen letztlich der Gemeindeversammlung und dem Einwohnerrat den Text eines Zusammenschlussvertrags vor. Dieser Vertrag muss vom Kanton vorgeprüft werden.»

Nur wenn Einwohnerrat und Gemeindeversammlung Ja zum Fusionsvertrag sagen, wird das Projekt weiterverfolgt. Weil eine Fusion dem obligatorischen Referendum unterliegt, befindet die stimmberechtigte Bevölkerung von Brugg und Schinznach-Bad an der Urne. Das Datum dafür ist noch nicht bekannt. Nach einem positiven Resultat an den Urnen wird dann noch der Grosse Rat über die Fusion entscheiden. Der Zusammenschluss soll – wenn alle Hürden genommen werden – per 1. Januar 2020 erfolgen.