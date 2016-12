Ernüchterung in Villnachern: Beim Thema Bahnlärm, stellt der Gemeinderat fest, sei der Zug vorerst abgefahren. Die Einsprache der Einwohnergemeinde gegen die Profilerweiterung des Villnacherntunnels sowie der Antrag um eine Verlängerung der Lärmschutzwand wurde in sämtlichen Punkten abgewiesen. Auch alle eingereichten Einsprachen der Einzelpersonen fanden kein Gehör.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) erteilte stattdessen die Plangenehmigung für die Profilerweiterung des Villnacherntunnels. Zusammen mit dem Initiativkomitee «Gegen Bahnlärm in Villnachern» hat der Gemeinderat beschlossen, keine Beschwerde gegen den Entscheid des BAV beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen, denn: «Der für das Verfahren beigezogene Anwalt empfiehlt aufgrund der Aussichtslosigkeit, auf ein weiteres und kostenpflichtiges Verfahren zu verzichten.»

Gleichwohl äussern sich der Gemeinderat und das Initiativkomitee auf Anfrage «in erster Linie enttäuscht, dass dem Bahnlärm trotz Bedenken vieler Einwohnerinnen und Einwohner und trotz den fast 400 gesammelten Unterschriften, gar keine Beachtung geschenkt wird». Schliesslich habe auch das kantonale Department Bau, Verkehr und Umwelt in den vorangegangenen Verfahren mehrmals darauf hingewiesen, dass die Lärmschutzlücke in Villnachern geschlossen werden müsse.

Der Kampf dauert seit Jahren

Der Hintergrund: Die SBB bauen die Strecke von Basel ins Tessin zu einem durchgängigen 4-Meter-Korridor aus und wollen die Kapazität auf der Bözberglinie erhöhen. Damit die sogenannte Zugfolgezeit von vier auf drei Minuten verkürzt werden kann, müssen diverse Signale ausgetauscht oder neu aufgebaut sowie Relaisstellwerke, Weichen und Gleise ersetzt werden.

Seit Jahren kämpfen die Bevölkerung und der Gemeinderat mit grossem Einsatz gegen den Bahnlärm. Sie forderten einerseits, die bestehende, rund 400 Meter lange Lücke in der Lärmschutzwand an der SBB-Strecke bis zum Portal des Villnacherntunnels zu schliessen. Andererseits reichten die Behörde sowie zahlreiche Privatpersonen in einem weiteren Verfahren im Zusammenhang mit der geplanten Erneuerung und Ausweitung des Villnacherntunnels eine Einsprache ein.

Kein Verständnis haben der Gemeinderat und das Initiativkomitee dafür, dass auf die in der Einsprache aufgeführten Anliegen und Bedenken zu dem aus ihrer Sicht ungeeigneten Standort der Messstelle fürs Monitoring Eisenbahnlärm nicht eingegangen wurde. Der Standort liege auf einer störungsfreien geraden Strecke und nicht im lärmintensiveren und dafür relevanten Kurvenbereich. Die speziellen topografischen und meteorologischen Verhältnisse seien nicht berücksichtigt worden.

Das häufig feststellbare Kurvenkreischen werde negiert und durch das BAV als nicht relevant abgetan. Eine Begehung vor Ort wäre aus Sicht des Gemeinderats und des Initiativkomitees ein wichtiger Schritt gewesen – auch als Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Villnacherer Bevölkerung. Aber auf den Antrag um einen Augenschein gingen SBB und BAV nicht ein.

Es bleiben grosse Zweifel

Der Gemeinderat und das Initiativkomitee versichern, die weitere Entwicklung kritisch zu beobachten. Sie hoffen, dass dem Bahnlärm in der Schweiz künftig mehr Beachtung geschenkt wird, «gerade in den Gebieten, in denen der Bahnverkehr aufgrund der Verlagerung von der Strasse auf die Schiene zunimmt».

Gemäss dem 2013 revidierten Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen soll ab 2020 auf dem gesamten Schweizer Schienennetz nur noch lärmarmes Rollmaterial – beispielsweise Bremsen ohne Graugusssohlen – zum Einsatz kommen. Der Gemeinderat und das Initiativkomitee hegen allerdings grosse Zweifel, dass diese Vorschriften von sämtlichen Zugskompositionen eingehalten werden. Es sei unwahrscheinlich, dass auch diejenigen aus dem Ausland mit saniertem Rollmaterial verkehren werden.

Treffe dies nicht zu oder sobald Änderungen an der gültigen Lärmschutzverordnung oder am Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen in Aussicht stehen, werde der Gemeinderat in dieser Sache erneut und unverzüglich aktiv werden. Aber: «Zum heutigen Zeitpunkt», fasst die Behörde zusammen, «können in Villnachern, trotz Ausbau und Kapazitätserweiterung der Bözberg-Bahnstrecke, keine zusätzlichen baulichen Lärmschutzmassnahmen erwartet werden.»