Über die Zukunft von Bossarthaus und Bossartschüür ist intensiv diskutiert worden im Windischer Einwohnerrat. Der Verkauf der altehrwürdigen Liegenschaft an der Dorfstrasse ist schliesslich – gegen den Willen des Gemeinderats – vertagt worden. Es soll, heisst das Ziel, eine Trägerschaft gebildet werden aus Privatpersonen oder auch Ortsbürgern, die mit Eigenleistungen und finanziellen Mitteln den Betrieb und den Unterhalt sichern.

Haus gehört zum Dorfkern

Gestellt wurde der Rückweisungsantrag – der deutlich angenommen wurde – von der CVP. Es gelte, sagte Fraktionspräsidentin Barbara Scheidegger an der Sitzung im Januar, Ideen zu suchen, was machbar sei. Das Haus habe einen grossen Wert und sei ein Kulturgut.

Die Arbeit, sagt sie jetzt dreieinhalb Wochen später, geschehe vorläufig im Hintergrund. An den Plänen aber hat sich grundsätzlich nichts geändert: Die Liegenschaft soll in den heutigen Funktionen selbsttragend erhalten und den Einwohnern weiterhin für kulturelle Anlässe zur Verfügung stehen.

Das Bossarthaus mit Wohnteil und Scheune sei ein wichtiges, sehr repräsentatives Gebäude im Besitz der Gemeinde, fährt Barbara Scheidegger fort. «Zusammen mit dem Dorfschulhaus, dem alten Schulhaus sowie der Kirche bildet es den historischen Dorfkern.»

Die CVP-Fraktionspräsidentin erinnert an die Achtzigerjahre. Damals wurde das Wohnhaus nach altem Vorbild neu aufgebaut und die Scheune zum Kulturlokal umgestaltet. «In den stimmungsvollen Räumen finden seitdem regelmässig Theater und Kabarettvorstellungen, Konzerte und Ausstellungen statt», stellt sie fest. «Es geht also beim Bossarthaus um die Kultur, die einerseits in den Innenräumen stattfindet, aber ebenso um die Kultur, wie die Gemeinde – sprich wir alle – mit unserem Erbe umgehen.»

Gefragt ist geeignete Form

Entstanden sei die Idee, eine Trägerschaft aus interessierten Windischerinnen und Windischern zu bilden, weil die Gemeinde das Gebäude aus finanziellen Überlegungen verkaufen will, sagt Barbara Scheidegger und ergänzt: «Um das Gebäude zu kaufen, benötigt auch eine nicht gewinnorientierte Trägerschaft ein grosses Kapital.» Und: Damit eine solche Trägerschaft als ernstzunehmender Partner gegenüber Geldgebern – zum Beispiel Bürgerinnen und Bürgern, Firmen, Banken –, aber auch gegenüber der Gemeinde als Verhandlungspartner auftreten könne, brauche sie eine geeignete rechtliche Form. «Daran arbeitet zurzeit ein kleines Komitee», führt Barbara Scheidegger aus. Sobald die Formalitäten erarbeitet seien, werde die Trägerschaft die Öffentlichkeit weiter orientieren und die Suche nach Geldgebern an die Hand nehmen.

Der Gemeinderat gibt der Trägerschaft bis Ende dieses Jahres Zeit, sich zu formieren und ein Angebot zu machen. Der Verkauf von Bossarthaus und Bossartschüür soll dann in der Januarsitzung 2018 wieder vor den Einwohnerrat kommen.