Pünktlich um 10.15 Uhr stürmten die Kinder gestern Freitag in die Turnhalle Hallwyler. Bereits die zweite Gruppe, bestehend aus zirka 70 Schülern der vierten und fünften Klasse, trifft sich an diesem Tag zum «Check-up» mit Instruktorin und DJ-Bobo-Tänzerin Sévérine Studer. Begleitet wird sie von der Botschafterin Natascha Badmann. Die 50-jährige Triathletin ist sechsfache Gewinnerin des Ironman Hawaii.

Nach dem «Kick-off», dem ersten Besuch des «Fitness for Kids»-Teams an der Schule, wurden die Kinder für eine gesunde Ernährung und die Bedeutung von Sport sensibilisiert. Die insgesamt 190 Schüler der ersten bis sechsten Klasse hatten die Aufgabe, über sechs Wochen ein Tagebuch zu führen. In diesem mussten sie unter anderem angeben, wie oft sie am Tag Früchte und Gemüse gegessen haben.