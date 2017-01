Wind erschwert seine Arbeit

Steffen präpariert die Loipen jeweils in Bözberg und in Mönthal. «Diese zwei Routen habe ich gewählt, weil ich so direkt vor meiner Haustür starten kann», erklärt er.

Das letzte Mal konnte er die Langlaufspuren im Jahr 2014 machen. In diesem Jahr seien die Bedingungen allerdings wieder gut, um die Loipen zu präparieren.

Nur der Wind macht Steffen ein wenig zu schaffen. «Die Spuren, die ich heute zog, wurden alle weggewindet. Nun muss ich diese auf dem Weg nach Hause gleich nochmals ziehen.» 6 von 12 Kilometer sind zurzeit befahrbar.

Wenn er die Loipen fertig präpariert hat, meldet er dies seinem Freund. Dieser gibt die Strecke dann für die Leute frei, die dank Steffen auch dieses Jahr wieder in Bözberg und Mönthal langläuflen können.