Die Stadtplanung soll in die Verwaltung integriert werden. So wollte es der Brugger Stadtrat. Gleichzeitig war vorgesehen, das Pensum von 20 auf 60 Prozent zu erhöhen. Der Einwohnerrat wies das Geschäft an seiner Sitzung im März allerdings zurück.

Die FDP störte sich daran, dass wichtige Fragen unbeantwortet blieben, weil die zuständige Frau Vizeammann Andrea Metzler in den Ferien weilte. Die Partei sah sich unter diesen Umständen nicht in der Lage, das Geschäft zu beraten und stellte deshalb den Rückweisungsantrag, der mit 20 zu 19 Stimmen knapp angenommen wurde.

Jetzt, rund einen Monat später, nimmt die FDP erneut Stellung. Denn die Fraktion sehe es als ihre Pflicht an, Vorlagen kritisch zu prüfen und wo nötig Fragen zu stellen. «Können diese nicht beantwortet werden, so fehlen wesentliche Grundlagen zur Meinungsbildung», heisst es in einer Medienmitteilung.

Integration ist sinnvoll, aber . . .

Die Partei verweist auf die Vorgeschichte. Verschiedene Faktoren hätten in den vergangenen Jahren zu mehr und neuen Aufgaben für die Abteilung Planung und Bau geführt. Als Stichworte nennt die FDP die Änderungen im übergeordneten Recht, die Fusion mit Umiken oder die rege Bautätigkeit. Die Stadt habe darauf reagiert mit zusätzlichen Stellenprozenten sowie organisatorischen Anpassungen.

An der Integration der Stadtplanung in die Abteilung Planung und Bau hat die FDP-Fraktion nichts zu mäkeln. Diese wird als sinnvoll erachtet und sei nicht bestritten. «Hingegen wirft die mit der Integration verbundene Pensumsaufstockung Fragen auf, die zum heutigen Zeitpunkt nicht oder nur unzureichend beantwortet sind.» Die Partei erkundigt sich danach, wie gross für diese Stelle der Anteil der Aufgaben ist, die durch übergeordnetes Recht zwingend vorgeschrieben sind und wie gross der Bereich ist, den die Stadt selber beeinflussen kann. Ebenfalls möchte die FDP wissen, wie gross – zusätzlich zum Wegfall des bisherigen Honorars – die jährlichen Einsparungen für externe Aufträge sein werden.

Weiter stellt sich für die Partei die Frage, welcher zusätzliche jährliche Arbeitsaufwand für die Abteilung Planung und Bau und speziell die Stadtplanung ausgelöst werden durch die revidierte Bau- und Nutzungsordnung, das Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept sowie den Kommunalen Gesamtplan Verkehr. Gemäss Vorlage, fügt die FDP an, soll die Stadtplanung zukünftig andere Mitarbeitende entlasten. Die Partei interessiert sich dafür, in welchen Bereichen und in welchem Umfang mit einer Entlastung – einer Pensumsverschiebung – gerechnet wird.

Rückweisung ist zielführender

Und: «Warum war die Integration der Stadtplanung bei der generellen Organisationsüberprüfung für die Vorlage 2014 kein Thema?», fährt die Fraktion fort. Ebenfalls stelle sie die Frage, was sich seither verändert hat. Die Arbeitsgruppe Raum Altstadt habe schon 2014 zur Begründung einer Pensumsaufstockung in der Abteilung Planung und Bau gedient; die Revision der Bau- und Nutzungsordnung sei nächstens abgeschlossen.

Kurz: Die FDP ist der Ansicht, dass ein allfälliger Mehraufwand für die Verwaltung – ausgelöst durch die revidierte Bau- und Nutzungsordnung, das Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept sowie den Kommunalen Gesamtplan Verkehr – gegenüber dem Einwohnerrat transparent auszuweisen ist. Dieses Anliegen habe die Partei bereits anlässlich der Mitwirkungseingabe eingebracht.

Anders ausgedrückt: Die Fraktion äussert sich erstaunt, dass die seit 2012 laufende Revision der Bau- und Nutzungsordnung als Begründung für die Pensumsaufstockung aufgeführt wird. «Anstatt die Vorlage abzulehnen, was durch eine andere Fraktion beantragt worden war, erachtet es die FDP als zielführender, durch die Rückweisung dem Stadtrat die Gelegenheit zu geben, die offenen Fragen zu beantworten und das Geschäft dem Einwohnerrat erneut vorzulegen», fasst die Partei zusammen.