Die Abwasserentsorgung im Ahornweg in Windisch entspricht laut Gemeinderat nicht mehr den geltenden Vorschriften und ist in einem sehr schlechten Zustand. Ähnliches gelte für das Wasserleitungsnetz. Auch die elektrische Versorgung müsse entflechtet und ausgebaut werden.

Die Arbeiten sollen koordiniert ausgeführt werden. Nächsten Mittwoch entscheidet der Einwohnerrat über Kredite von total 721'000 Franken für die Erneuerung von Abwasser-, Wasserleitungen und elektrischer Versorgung sowie für die Sanierung der Strasse.

In der Werterhaltungsplanung habe die Erneuerung des Ahornwegs zwar nicht oberste Priorität, führt der Gemeinderat in seiner Botschaft aus. Allerdings sei das Vorhaben aufgrund der gesetzlichen Grundlagen vorzuziehen. Denn einzelne Liegenschaften am Ahornweg sind noch nicht an die Abwasserreinigungsanlage (ARA) angeschlossen. «Sie leiten ihr Abwasser in eine Sammelgrube mit Überlauf in die Aare ab», hält die Behörde fest.

Häuser erhalten ARA-Anschluss

Vorgesehen ist deshalb, drei Liegenschaften an die öffentliche Abwasserleitung anzuschliessen, damit das Abwasser der ARA zugeführt werden kann. In der bestehenden Sammelgrube wird ein Pumpenschacht realisiert. Die schadhaften und ungenügenden Abwasserleitungen werden saniert. Bei der elektrischen Versorgung geplant ist eine getrennte Schaltung der einzelnen Liegenschaften, die Entflechtung des ganzen Gebiets sowie eine Zuleitung zum neuen Pumpwerk. Nebst der Strassenbeleuchtung werden ein neuer Kabelrohrblock sowie eine neue Elektroverteilkabine erstellt.

Baustart im Sommer geplant

Ersetzt werden überdies die gesamten Wasserleitungen inklusive der Hausanschlussleitungen sowie ein Hydrant. Die heutige Wasserleitung ist gemäss Gemeinderat nicht nur in einem schlechten Zustand, was erfahrungsgemäss zu Rohrbrüchen führe. Sie genüge auch nicht mehr den Anforderungen der Aargauischen Gebäudeversicherung an den Löschschutz. Die Strasse schliesslich soll ebenfalls komplett erneuert werden.

Verläuft alles reibungslos, kann der Baubeginn diesen Sommer erfolgen. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von – je nach Witterung – rund vier bis sechs Monaten.

Einwohnerrat Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, Gemeindesaal Gemeindehaus 8. Stock.