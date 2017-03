Das Paul-Scherrer-Institut (PSI) beschäftigt 1900 Mitarbeitende, dazu kommen jährlich rund 2200 Gastwissenschafter aus der ganzen Welt. Es ist damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz. Daniel Kündig, CEO der Innovaare AG setzt zusammen mit sechs Mitarbeitern das Projekt Park Innovaare um - einer der fünf Standorte des nationalen Innovationsparks.

Mit dem neuen Gebäudekomplex sollen Hightech-Firmen angelockt werden, die sich von der Nähe zur PSI-Forschung Vorteile erhoffen. Der Park Innovaare kostet rund 165 Millionen Franken - am Donnerstag wurde das Baugesuch in Villigen eingereicht. Die Promotoren nehmen an, dass die Baubewilligung bis Ende September vorliegen wird und bereits im Oktober mit dem Bau beginnen werden kann.