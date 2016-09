Bauernmarkt, Kinderparadies, kostenlose WiFi-Zone, Heimlieferservice und elektronische Geschenkkarte: Viele Themen brachte die Mietervereinigung Neumarkt Brugg vor ziemlich genau einem Jahr zur Sprache. Sichtbar geworden ist bisher keines der neuen Angebote.

War das alles nur heisse Luft? Warum fand beispielsweise am letzten Samstag nicht ein Bauernmarkt auf dem Neumarktplatz statt? Mit der beef.ch auf der Windischer Seite wären viele Landwirtschaftinteressierte vor Ort gewesen. Roland Paly von der Mietervereinigung sagt, dass man das Thema Bauernmarkt bewusst noch etwas hinausgeschoben habe, damit es keine Überschneidung mit der beef.ch gibt.

Bauernmarkt im Frühling

Weiter verrät Paly: «Wir haben das Ziel, dass der Brugger Wochenmarkt, der jeweils am Freitag vor der NAB und dem Eisi stattfindet, neu auf den Neumarktplatz verlegt wird.» Dort stehe mehr Raum zur Verfügung und der Markt könnte attraktiver präsentiert werden. Zudem ziele die Mietervereinigung darauf ab, dass der Markt auf den Samstag verschoben wird, weil dann bedeutend mehr Besucher mit mehr Zeit zu erwarten seien und dies auch den Marktfahrern von grösserem Nutzen wäre. Der Bauernmarkt soll dann laut Paly im Frühling und Herbst in einem grösseren Format stattfinden.

Rolf Hitz, bei der Regionalpolizei Brugg zuständig für das Marktwesen, äussert Bedenken zu den Vorschlägen der Neumarkt-Mietervereinigung: «Der Wochenmarkt findet seit vielen Jahren auf dem NAB-Vorplatz und beim Eisi statt.» Der Standort sei bewusst so gewählt worden, damit der Markt eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Neumarkt und Altstadt erfüllen kann.

Auch die Verschiebung des Markttags von Freitag auf Samstag beurteilt Hitz kritisch: «Viele unserer Marktfahrer stehen am Samstag jeweils an einem anderen Ort im Einsatz und können nicht einfach wechseln.» Ob am Brugger Wochenmarkt grundsätzlich etwas geändert wird, hat laut Hitz schliesslich der Stadtrat zu entscheiden.

Und wie steht es mit einem Kinderparadies im Neumarkt? Dazu seien viele Vorabklärungen gemacht worden bezüglich Infrastruktur, Konzept und Umsetzung, fährt Roland Paly fort. «Der Ball liegt momentan bei der Vermieterin Privera, um uns im Neumarkt einen entsprechenden Raum zur Verfügung zu stellen, der die Anforderungen dafür erfüllt. Das ist nicht ganz einfach.» Auf Nachfrage der az spielt die Privera den Ball zurück. «Geeignete Räume hätten wir aus unserer Sicht im Neumarkt Brugg. Jedoch können wir als Verwaltung selbst kein Kinderparadies betreiben», sagt Cengizhan Ari, Privera-Regionenleiter Center Management.

Kunden wünschen sich Café

Ein permanentes Thema sind die leerstehenden Ladenflächen. Dazu gab es einen Runden Tisch zwischen Mietervereinigung und Vertretern der Eigentümer. Und mit der Privera gab es einen Workshop zur gemeinsamen Ideenfindung und Vermarktung. «Von den Kunden immer wieder gewünscht wird ein Café mit Take-away», sagt Roland Paly.

Das bedinge jedoch einen solventen Mieter, weil oftmals bauliche Auflagen kostenaufwendig umgesetzt werden müssten. Beschlossen wurde, die freien Flächen auch provisorischen Geschäften temporär (Pop-up) zur Verfügung zu stellen. «Ziel ist es, die freien Flächen schnellstmöglich zu beleben», so Paly. Wie das gehen könnte, klärt die Vermieterin Privera ab. «Wir stehen nach wie vor mit Interessenten in Verhandlungen, können jedoch die benötigten Flächenanforderung noch nicht anbieten. Um diese zu erfüllen, werden nun Machbarkeitsstudien erarbeitet», so Ari.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für zwei Anlässe in Brugg, bei denen vom Neumarkt bis zur unteren Altstadt alle Geschäfte und Betriebe mitwirken sollen und bei denen der Neumarkt als Hauptsponsor auftritt. Zusammen mit den Mitgliedern des Gewerbevereins Zentrum Brugg, des Quartiervereins Altstadt und der Initiative Altstadt sollen unter dem Label Piazza Brugg vom 15. Oktober bis zum 2. November Spielwochen lanciert werden.

Dafür engagiert wurde der Werber Christoph Heer, der mit diesem Konzept bereits in Zofingen Erfolg hatte. Ausserdem wird am Freitag, 9. Dezember, eine Cherzli-Nacht mit Verkaufsabend bis 22 Uhr durchgeführt.