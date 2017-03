Der Prozess vor dem Bezirksgericht in Brugg dauert zwei Tage. Die Sicherheitsvorkehrungen sind beträchtlich. Mindestens acht Polizisten sind stets präsent; wer das Gerichtsgebäude betreten will, wird strengstens kontrolliert, muss Handy und Taschen abgeben.

Der erste Verhandlungstag ist geprägt durch die Befragung des Beschuldigten und das Plädoyer von Staatsanwältin Nicole Burger. Der Beschuldigte, ein bulliger Mann in Fussfesseln, gibt sich wortkarg; die Dolmetscherin kann wenig ausrichten. Er möchte nicht darüber reden, was genau am 23. Juli 2013 geschah. Er ertrage das nicht, sagt er, er möchte alles vergessen, er habe nichts gemacht, es sei schlecht für seine Gesundheit, wenn er daran denke. Aber er habe seine Frau geliebt. Deshalb sei sein Schmerz so gross. Daneben sei die Trauer und der Schmerz der Kinder um die getötete Mutter höchstens ein Viertel so hoch wie seiner. Er habe unendlich gelitten.

Tödliche Schläge

Das forensisch-psychiatrische Gutachten spricht eine deutliche Sprache. Es stellt beim Beschuldigten eine starke Persönlichkeitsstörung fest. Er verfüge über keinerlei Empathie anderen Menschen gegenüber, sei herzlos und zu echten Gefühlen kaum fähig; und andrerseits überzeugt, dass er selber ein guter Mensch sei. Die Therapiefähigkeit sei gering, konstatiert die Gutachterin.

Dann ist die Staatsanwältin an der Reihe. Und sie erzählt, was sich nach Ansicht der Staatsanwalt abgespielt hat; dass der weinerliche Mann, der mit gesenktem Blick vor den Richtern sitzt, ein skrupelloser Mörder sei. Der Beschuldigte ist Kurde, lebte mit seiner Familie in der Türkei, wo er auch nach muslimischem Brauch verheiratet ist und vier Söhne hat. Er kam in die Schweiz, sein Asylantrag wurde abgelehnt.