«Ich kann die Darstellung der Polizei nicht akzeptieren», erwiderte das Brugger Stadtoriginal im Saal auf die Frage von Gerichtspräsidentin Franziska Roth, warum er gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben habe. Zur Erinnerung: Als die Regionalpolizei (Repol) Brugg am Rande des letztjährigen Weihnachtsmarkts den 71-jährigen Rentner vor dem «Roten Haus» in Handschellen legte und abführte, staunten einige Passanten.

Der Mann hatte mit einem VW-Bus Material transportiert, um mit Familien Schiffchen fürs Aareleuchten zu basteln. Dabei musste die Polizei jedoch mehrmals eingreifen. Da der Rentner den Anweisungen der Polizei offenbar nicht vollumfänglich folgte, wurde er abgeführt.

«Anti-Konsum-Aktion»

Per Strafbefehl wurde er im April dieses Jahres wegen «Hinderung einer Amtshandlung», «Halten seitlich angrenzend an Fussgängerstreifen» und «Rückwärtsfahren ohne Beizug einer Hilfsperson bei Notwendigkeit» zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 80 Franken bedingt (2 Jahre Probezeit), einer Busse von 300 Franken sowie Gebühren von knapp 600 Franken verurteilt.

Aus Sicht des Rentners ging es in erster Linie gar nicht um diese Straftaten, sondern darum, dass die Polizei ihn nicht am Weihnachtsmarkt dulden wollte. Denn als er den Marktchef einige Tage vor dem Anlass informiert hatte, dass er – quasi als «Anti-Konsum-Aktion» – wie in den Vorjahren Lichter-Schiffli basteln wolle, sei ihm das verboten worden. Das Stadtoriginal suchte für die Bastelaktion als Alternative ein privates Grundstück, was ihm vor dem «Roten Haus» zugestanden wurde.

Detailliert schilderte der 71-Jährige – ohne Begleitung eines Anwalts – am Bezirksgericht, wie die Begegnung mit den beiden Repol-Mitgliedern aus seiner Sicht abgelaufen war: «Es gab keine Gefährdung für die Passanten, wie die Videoaufnahmen zeigen.» Er habe es daneben gefunden, dass ihm die Polizei die Fahrzeugtüre aufgerissen hatte. «Ich wollte nicht parkieren, sondern nur Material ausladen.» Als früherer Offizier der Schweizer Armee sei er angepasst und habe keinen Grund, eine Ausweiskontrolle zu verweigern, sagte der Rentner.