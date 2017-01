«Laisser faire» ist nicht nur der Titel von Frank Powers zweiter CD und der aktuellen Tour, sondern auch das Credo der Band. Die meisten Kompositionen sind nicht in Stein gemeisselt und entwickeln sich beim gemeinsamen Musizieren ständig weiter.

Powers, der bürgerlich Dino Brandao heisst, nennt seine Mitmusiker Pascal Ammann, Lukas Kuprecht, Dominik Meyer, Marius Meier und Simon Huber «musikalische Brüder». Man kennt sich teilweise schon seit frühster Kindheit.

Als «Drahtzieher» liefert Brandao die Texte. Und die sind meist sehr persönlich. In «Angels and Demons» singt der 25-Jährige über einen Freund, der psychisch erkrankte und am Ende in einer sektiererischen Glaubensgemeinschaft landete. In all seinen Liedern schwingt die Dualität von Gut und Böse mit.