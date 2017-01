In Windisch steigt Schuldenberg

Windisch habe 2011 erstmals Finanzausgleich erhalten, sagte Marco Wächter. Die Mittel für eigene Projekte fehlten nach wie vor. Denn wenn die Jahresrechnung aufgrund höherer Steuereinnahmen gut abschloss, gab es als Folge davon zwei Jahre später keinen Finanzausgleich mehr. Mit dem neuen Gesetz entsteht ein Anreizsystem. «Von einem Franken mehr Steuern gehen 30 Rappen zulasten des Finanzausgleichs und 70 Rappen kann die Gemeinde behalten», bringt es Wächter auf den Punkt. Bei Ablehnung der Vorlage entstehe eine Zweiklassengesellschaft: Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Mit der Schulraumplanung stünden in Windisch in den nächsten Jahren Investitionen von rund 50 Mio. Franken an und der Schuldenberg werde steigen, so der Finanzverwalter. Mit einer Steuerfussreduktion sei in Windisch trotz Annahme nicht zu rechnen, jedoch mit einem weniger hohen Schuldenberg, weil die Zentrumslasten ausgewogener unter den 213 Aargauer Gemeinden verteilt werden.

Klare Worte wählte Gemeindeammann Robert Schmid aus Bözen: «Windisch hat die Hausaufgaben gemacht. Die Gemeinde darf ein- und auszonen. Diese Möglichkeit haben wir auf dem Land nicht, weil das Wachstum aufgrund des Raumplanungsgesetztes nur noch in den Zentren erwünscht ist.» Schmid zeigte auf, dass mit dem neuen Finanzausgleich die Steuerfuss-Schere zwischen den Gemeinden grösser wird. «41 Gemeinden mit einem Steuerfuss von über 115 Prozent werden noch mehr belastet. Das sind 20 Prozent aller Gemeinden im Aargau.» Weiter kritisierte er, dass mit der neuen Aufgabenteilung die planbaren Kosten für Bildung und öffentlicher Verkehr zum Kanton, die unplanbaren Kosten für Sozialhilfe und ausstehende Krankenkassenbeiträge zu den Gemeinden verschoben werden.