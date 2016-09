2015 wurden auch die früheren Fundamente des Schulhauses rekonstruiert und aufgemauert. Das so entstandene Aussengelände kann der Museumsverein jetzt für Anlässe nutzen, als Raum für Festbetrieb und museumspädagogische Angebote – so wie das von Christa Keller aus Biglen BE, seit 2012 mit ihrer mobilen Schmiede in der ganzen Schweiz unterwegs. «Dass dauert nur ein paar Minuten», antwortet sie auf die Frage, wie viel Zeit vergeht, bis das Eisen glüht. Dann sind Noah, Elia und Fridolin eingeladen, selbst zum Hammer zu greifen. Ausstaffiert mit Schürze, Schutzbrille und Handschuhen, geben sie dem heissen Eisen auf dem Amboss die gewünschte Form und dürfen das selbst geschmiedete Stück mit nach Hause nehmen.

45 000 Hammerschläge im Tag

Was heute spielerisch vonstattengeht, war früher ein schweres Handwerk, vor allem im Sulztal. Das zeigte die mobile Nagelschmiede des Vereins Kultwerk-Stadt Sulz, die gestern Station am Dorfmuseum Bözberg machte. Gerhard und Hanspeter Schraner sowie Heinz Weiss zeigten den Besuchern, wie in Heimarbeit Nägel für Militärschuhe gefertigt wurden. «In den Hochzeiten, noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es allein in Sulz 87 Nagler», berichtete Weiss. Für einen einzigen Nagel benötigten die Nagler 45 Hammerschläge. Um auf einen Tagesverdienst von 10 Franken zu kommen, was es brauchte, um zu überleben, musste ein Nagler täglich rund 1000 Stück davon anfertigen. Weiss: «Rechnen Sie mal: 45 000 Schläge bei einem Hammergewicht von rund einem Kilo, das ist das Gewicht eines grossen Lastwagens.»