Es war ein Samstagabend im April 2015, Marco (Name geändert) war mit seinem zweijährigen Sohn Cyrill an der Reuss unterwegs. Als sich das Wetter verschlechterte, gingen die beiden zu Fuss in Richtung Windisch. Dabei verlor der Vater auf dem Weg am Fluss entlang seinen Sohn im Bereich der Eisenbahnbrücke aus den Augen.

Einsatzkräfte der Polizei suchten am Samstagabend nach dem Vermissten, dabei wurden ein Rega-Helikopter, ein Polizeiboot und Suchhunde eingesetzt. Doch der kleine Cyrill blieb vermisst und Polizeisprecher Roland Pfister sagte: «Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen.» Alles deutete darauf hin, dass der Junge in die Reuss gefallen war.