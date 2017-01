Es ist ein wahrer Mammutanlass, der Ripplifrass des Rettungskorps: 200 Garnituren an Geschirr und Besteck wurden geliefert. Ebenso 200 und 140 Suppenschalen für die Gerstensuppe als Vorspeise und die Mehlsuppe kurz vor Mitternacht. Rund 180 Portionen Rippli und Sauerkraut wurden bei der Dorfmetzgerei Keller in Würenlingen bestellt, ebenso viele Suppen. Seit 1903 besteht die Tradition, anlässlich der Generalversammlung Rippli mit Sauerkraut zu servieren. Ausnahmen gab es einzig während der Kriegsjahre in den 1940-er-Jahren. Damals wurde Rehpfeffer aufgetischt.

Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, ist die Stimmung schon bestens, die aktiven und passiven Feuerwehrleute unterhalten sich beim Apéro. In der Küche herrscht Vollbetrieb. Die Mitglieder des Volleyballclubs Windisch bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Dominique Rinderknecht schaut, dass alles läuft: «10 Jahre servieren wir schon hier und es macht Spass», erklärt er. Geschickt schlängelt sich das in weissen Hemden oder Shirts ausgestattete Servicepersonal durch die eng gestuhlten Reihen und serviert die Gerstensuppe und das Brötli mit weissen Handschuhen. Zuvor war es ihre Aufgabe die Ripplistücke 1,2 Zentimeter breit zu schneiden. Die Männer und Frauen des Rettungskorps seien gute Esser, attestierte Dominique Rinderknecht: Rund 130 Portionen wurden vertilgt. Eine Portion, das heisst: zwei Ripplistücke, zwei Speckstücke, vier Kartoffeln und Sauerkraut. Als Nachschlag wurden Schweinswürstli gereicht.

Mit «Kafi Schnaps»

Den «Kafi Schnaps» hatte das Korps der Gemeinde Bözberg zu verdanken. Gemäss Gemeindeammann Peter Plüss geschah dies, weil Brugg den Bözbergern ihren Feuerwehrlöschwagen zurückgegeben hatte. Dieser Oldtimer, mit Baujahr 1810, war von 1963 bis 2016 im Heimatmuseum ausgestellt. Peter Plüss überreichte Korps-Chef Serge Läderach zur Erinnerung ein Bild des Feuerwehrlöschwagens mit Widmung.

Die Aufgabe des Rettungskorps ist es, die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten mit diversen Anlässen zu pflegen. «Wer ein Jahr lang in der Feuerwehr tätig ist, wird ins Rettungskorps aufgenommen. Das ist eine Ehre», erklärte Serge Läderach. Dass Aktivitäten wie der kantonale Feuerwehrmarsch nur von sechs Mitgliedern begangen wurde, stimmte ihn ein wenig nachdenklich. Ebenso die Tatsache, dass an den vier Höcks kaum jemand teilgenommen habe.

Vorstand wiedergewählt

Die 114 Stimmberechtigten nahmen nebst dem Jahresbericht des Korps-Chef auch die Rechnung 2016, mit einer Vermögenszunahme um 825 Franken, an. Das Budget wurde ebenfalls gutgeheissen. Die Vorstandswahlen gingen problemlos über die Bühne. Die Bisherigen Serge Läderach, Urs Herzog (Vize-Korpschef), Adrian Wegmüller (Kassier), Petra Prévôt (Aktuarin) und die Beisitzer Stefan Baumann, Heinz Bertschi und Hans Peter Füchslin wurden bestätigt.

Feuerwehr-Kommandant Florian Isenring ging in seinem Bericht auf die neue Stelle des Stabsoffiziers ein. Mit Philipp Strähl sei es gelungen, eine Kapazität für die Feuerwehr zu gewinnen. 79 Einsätze in 1649 Einsatzstunden wurden letztes Jahr durch die Feuerwehr Brugg geleistet. Dazu wurden 120 Übungen durchgeführt und 95 Kurstage besucht. 110 aktive Angehörige der Feuerwehr (AdF) und zwei festangestellte Mitarbeiter zählt die Feuerwehr Brugg.

Befördert (siehe Box), entlassen und geehrt wird am Ripplifrass traditionsgemäss: Adrian Wegmüller gab seinen Austritt per Ende 2016 bekannt, für seine 34 Dienstjahre erhielt er unter anderem eine Pfeffermühle in Hydrantenform. Mit 32 respektive 29 Jahren sehr lange im Dienst waren Alex Honegger und Peter Lauper.