Die Augen. Diese sind entscheidend bei den Osterhasen. «Der Kunde kommt in den Laden und weiss auf den ersten Blick: Der ist es. Es ist wie beim Verlieben. Ein Schoggihase muss einen anlachen», wissen Konditorin-Confiseurin Yvonne Vögele und ihr Chef Peter Wülser. Die beiden stehen nicht in der Backstube an diesem Nachmittag, sondern im kleinen Nebenraum. Viel Platz bleibt ihnen nicht zwischen Schränken und proppenvollen Gestellen. Die Lufttemperatur liegt bei angenehmen 20 Grad, im Metallbehälter ist die Schokolade auf 32 Grad erwärmt und bereit für die Verarbeitung.

An diesem Arbeitsplatz hält sich Yvonne Vögele sehr gerne auf – und in diesen Tagen auch besonders häufig. Die Herstellung von Schoggihasen sowie von Halb-Ostereiern, die mit hausgemachten Pralinen gefüllt werden, sei ein Grund dafür, warum sie ihre Tätigkeit hier so gerne ausübe – seit gut zehn Jahren mittlerweile, sagt sie mit einem strahlenden Lachen. «Das ist es, was es ausmacht.» Peter Wülser muss ebenfalls lachen. Seine Mitarbeiterin bringe sowohl das handwerkliche Geschick als auch die nötige Portion Kreativität mit. «Sie hat einfach das Flair dazu», stellt er fest. «Im Vorfeld tauschen wir uns aus, besprechen unsere Ideen. Dann muss ich mich aber nicht mehr einmischen.»

Einer hat ein schlechtes Gewissen

Hasen vom Fliessband sind nicht ihr Ding. Gegen 900 Exemplare werden in den rund sieben Wochen vor Ostern gegossen. Das heisst: Die Formen werden zuerst geschminkt. So kommen die Details – wie die Augen – am Schluss in der gewünschten Farbe zur Geltung. In einem nächsten Schritt pinselt die Konditorin-Confiseurin die beiden Hälften aus, damit sich die Schokolade schön verteilt und sich keine Luftblasen bilden. Die zusammengesetzten Formen schliesslich werden durch die Öffnung gefüllt mit der flüssigen Grand-Cru-Schokolade, der Couverture, mit einem Boden versehen und zu guter Letzt vorsichtig verpackt. Auf dem Tisch beim Ladeneingang ein Stockwerk weiter oben gelangen sie in den Verkauf.