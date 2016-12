«Gegenwärtig sieht es danach aus, dass wir die Wasserstoff-Tankstelle in Brugg stilllegen werden», sagt Urs Bloch, Mediensprecher von Postauto Schweiz. Der Grund: Das Pilotprojekt «Brennstoffzellen-Postautos» wird nach fünf Jahren eingestellt. Bloch betont jedoch, dass die Stilllegung kein Rückbau sei und so die Möglichkeit bestehe, den Betrieb zu einem späteren Zeitpunkt, ohne grossen Aufwand, wieder aufnehmen zu können. Für diese Option habe man sich entschieden, um vorbereitet zu sein, falls sich ein neues Projekt mit Brennstoffzellen-Postautos ergebe. Die Wasserstoff-Tankstelle an der Aarauerstrasse werde ausser Betrieb genommen und Massnahmen an der Anlage ergriffen, damit diese sicher ist, auch wenn sie längerfristig nicht gebraucht wird. «Ausserdem nehmen wir die fünf Brennstoffzellen-Fahrzeuge voraussichtlich zwischen Januar und Februar 2017 schrittweise aus dem Verkehr», sagt Bloch.

Die fünf Brennstoffszellen-Postautos, die seit 2011 in und um Brugg in Betrieb sind, verfügen über Brennstoffzellen auf dem Dach. Diese wandeln den Wasserstoff in Strom um. Dabei entstehen keine Abgase, lediglich Wasserdampf wird ausgestossen. Die Postautos überzeugen auch mit ihren geringen Lärmemissionen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Busse beim Bremsen die Energie zurückgewinnen können, die gespeichert und weiterverwendet wird.

Auch die erste selbst produzierende Wasserstoff-Tankstelle in Brugg, die Carbagas AG und Postauto Schweiz AG gehört, war eine Besonderheit. Denn über die Hälfte des für die Brennstoffzellen-Postautos benötigten gasförmigen Wasserstoffs wurde via Elektrolyse direkt bei der Tankstelle produziert. Nur ein kleiner Teil wurde angeliefert. Nebst Postauto Schweiz waren auch andere Unternehmen beteiligt: Fuhrhalterin war die Voegtlin-Meyer AG, die IBB Gruppe sorgte für Strom und Wasser und das Paul-Scherrer-Institut betrieb viel Forschungsarbeit zu den Brennstoffzellen.