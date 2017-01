Der Kunde betritt die Bank. Er meldet sich am virtuellen Empfang an. Dabei steht er vor dem Schalter, wo er von einem Angestellten aus dem Kundendienst-Center in Gümligen über den grossen Bildschirm begrüsst wird.

Am Schalter befindet sich ein Touchpad, mit dem sich der Kunde individuell beispielsweise über Finanzierung, Kontoeröffnung oder Hypothekenzins informieren kann: Was klingt wie aus einem Film über die Zukunft, ist in Brugg Realität.

Die neue Geschäftsstelle der Valiant Bank im Neumarkt 2 bietet eine Kombination aus digitalen und physischen Dienstleistungen. Die Filiale, die heute eröffnet, ist die modernste Geschäftsstelle der Schweiz.

«Das Konzept ist einzigartig. Es ist unser neues Baby», sagt Christoph Wille, Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Bank, stolz. Wenn das Pilotprojekt überzeugt, werden bald auch weitere Valiant-Filialen in der Schweiz mit diesem Konzept optimiert.

Eine Geschäftsstelle soll bereits im Herbst am Genfersee eröffnet werden. Die Filiale in Brugg wird probeweise bis im Juli jeweils auch einmal im Monat an einem Samstag bis 14 Uhr geöffnet sein.

Self-Service und Videoberatung

Laut Wille wurde die Geschäftsstelle entwickelt, um sich den neuen Kundenbedürfnissen anpassen zu können. «Trotz Digitalisierung sind die Geschäftsstellen immer noch von Bedeutung.

Der Kunde möchte nach wie vor eine reale Person als Ansprechpartner haben», betont er. Aus diesem Grund gebe es in der Filiale immer noch zwei Kundenberater, die für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.