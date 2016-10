Applaus, Applaus / Für Deine Worte / Mein Herz geht auf / Wenn Du lachst! Diese Zeilen singen die Sportfreunde Stiller in ihrem Lied «Applaus, Applaus». Interpretiert wird der Song vom GuitarSoundOrchestra der Musikschule Brugg am Donnerstagabend bei der Einweihung des neuen Pflegezentrums Süssbach.

Applaus. Das haben die Macher, die Planer und alle Beteiligten verdient. So lautet der Tenor an diesem Abend für die VIP-Gäste. Es sind politische Vertreter, beispielsweise der Brugger Stadtrat in corpore, aber auch Architekten, Bauherren, Stiftungsräte und Geschäftsführer, die es sich nicht nehmen lassen, die Einweihung gebührend zu feiern. Und das Herz dürfte ihnen auch aufgegangen sein, als sie im Anschluss der Reden einen ersten Blick in den Neubau im 1. Stock werfen durften.

Sternenhimmel im Badezimmer

In den Gängen riecht es so, wie Neubauten riechen. Knallgrüne Wände wechseln sich mit schmucken Holztüren, die in die Zimmer führen, ab. Die Zimmer sind – bis auf die Betten – noch praktisch leer, machen aber einen hellen und freundlichen Eindruck. Jedes Zimmer ist mit einem Badezimmer mit Dusche und WC ausgerüstet. Wer ein Bad nehmen möchte, kann dies tun. In einem Raum steht eine grosse Badewanne, darüber an der Decke funkeln kleine Lichter wie ein Sternenhimmel.