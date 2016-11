Daniel verschafft sich gewaltsam Zugang zu Ivankas (alle Namen geändert) Zimmer in einem ehemaligen Gasthof in der Region. Ivanka fällt rückwärts auf das Bettsofa. Die 49-Jährige schreit um Hilfe und tritt um sich. Er kniet auf sie, drückt sie mit der linken Hand an der linken Schulter herunter und versucht, ihr die Hosen zu öffnen, als ihr schliesslich die Flucht gelingt.

Sie klopft an der Tür ihrer Vermieterin. Die Hunde bellen laut, aber Frau Brem öffnet die Türe nicht. Ivanka rennt aus dem Haus und schliesst die Tür hinter sich ab, um Vorsprung zu gewinnen, falls der 64-Jährige ihr folgen will.

Auf der Strasse kann sie einen Autofahrer anhalten und ihn überzeugen, sie zur Polizei zu fahren. So schildert Ivanka vor dem Bezirksgericht Brugg die Tat in der Oktobernacht 2015.

Als der Beschuldigte auch nach 15 Minuten nicht erscheint, wird die Verhandlung ohne ihn durchgeführt. Ivanka betritt den Gerichtssaal. Sie trägt kniehohe Stiefel und ein eng anliegendes, graues Oberteil. Die Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Unter ihrer Brille klebt ein Wattepad über dem linken Auge.

Opfer verzichtet auf Anzeige

Ivanka wohnte schon vor Daniel im ehemaligen Gasthof. Ihre Wohnung wurde vom Sozialamt bezahlt. Die Vermieterin habe sie gebeten, dem Neuzuzüger Daniel, der nur über schlechte Deutschkenntnisse verfügt, bei einigen Papieren zu helfen. Sie sei der Bitte nachgegangen und habe sich folglich einige Male mit Daniel getroffen. «Ich habe aber nie sein Zimmer betreten», beteuert die 49-Jährige.

Immer wieder habe er sie sexuell belästigt. Dies habe sie auch ihrer Vermieterin gemeldet. Frau Brem habe jedoch nicht reagiert. «Ich habe aber auf eine Anzeige gegen ihn verzichtet, weil ich damals bald nach Zürich ziehen wollte», sagt Ivanka.

«Wieso haben verschiedene Nachbarn Sie und Daniel denn oft gemeinsam trinken oder in seinem Zimmer gesehen?», fragt Gerichtspräsidentin Franziska Roth. «Das stimmt nicht», antwortet Ivanka.

Auch heute noch leide sie an Panikattacken, Paranoia und an Albträumen. Nach der Tat zog sie ins Frauenhaus. «Früher war ich ein Drogenjunkie und das wollte er ausnutzen. Er dachte, ich bin leicht zu haben», sagt Ivanka. Heute sei sie jedoch clean. «Nur gekifft habe ich nach dem Vorfall, um mich zu beruhigen», erzählt sie weiter.

Plötzlich bekommt der Fall eine andere Wendung. Der Anwalt des Beschuldigten hält seinen Parteivortrag. «Ivanka hat ausgesagt, dass Daniel am Abend der Tat betrunken gewesen sei und dass sie selbst lediglich zwei Bier getrunken habe. Gemessen wurden bei ihr aber 1,73 Promille», schildert der Anwalt.

Ausserdem habe Ivanka ausgesagt, der Beschuldigte habe sie verletzt. Ein DNA-Test ergab jedoch, dass die Spuren von einer weiblichen Person stammen. «Man könnte ihr nun unterstellen, sich die Verletzungen gar selbst zugefügt zu haben, damit ihre Geschichte glaubhafter wirkt», sagt der Verteidiger weiter. Zudem sei es seltsam, dass er Ivanka mit seiner linken Hand an ihrer linken Schulter heruntergedrückt habe. «Logischer wäre jedoch, dass es ihre rechte Schulter war», erklärt er.

Ungenügende Beweislage

Auch das Gericht kommt mehrheitlich zum Schluss, dass die Beweislage nicht ausreichend und der Beschuldigte deshalb in allen Punkten freizusprechen ist. «Sie waren beide stark alkoholisiert und ich habe das Gefühl, dass nicht die ganze Wahrheit auf den Tisch gelegt worden ist», sagt Gerichtspräsidentin Roth abschliessend.