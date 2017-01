«Laisser faire» ist nicht nur der Titel von Frank Powers zweiter CD und der aktuellen Tour, sondern auch das Credo der Band. Die meisten Kompositionen sind nicht in Stein gemeisselt und entwickeln sich beim gemeinsamen Musizieren ständig weiter.

Powers, der bürgerlich Dino Brandao heisst, nennt seine Mitmusiker Pascal Ammann, Lukas Kuprecht, Dominik Meyer, Marius Meier und Simon Huber «musikalische Brüder». Man kennt sich teilweise schon seit frühster Kindheit.

Als «Drahtzieher» liefert Brandao die Texte. Und die sind meist sehr persönlich. In «Angels and Demons» singt der 25-Jährige über einen Freund, der psychisch erkrankte und am Ende in einer sektiererischen Glaubensgemeinschaft landete. In all seinen Liedern schwingt die Dualität von Gut und Böse mit.

öV statt Fitnessstudio

Für die 70 Konzerte der «Laisser faire»-Tour reiste die Band ausschliesslich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Ort zum nächsten. Die Gitarren, Verstärker, Cajon und Zubehör wurden dafür auf eine Sackkarre geschnallt, und der Kontrabass bekam Räder.

«Seit ich noch ein Keyboard samt Ständer an die Konzerte mitbringe, stossen wir langsam an unsere Grenzen. Aber ich habe dafür kein Fitnessstudio nötig», meint Brandao und schmunzelt. Ziel sei es, mit steigenden Gagen einen kleinen Tourbus mieten zu können.

Musikalisch lässt sich die Frank-Powers-Band nicht schubladisieren. «Ob Heavy-Metal-, Pop-, Latin-, Jazz- oder Country-Fan: Wer genau zuhört, findet bei uns garantiert etwas, das ihn anspricht», sagt Brandao zum eigenwilligen Konglomerat aus verschiedensten Stilrichtungen.

Seine Stimme wird in der Presse als eine der prägnantesten in der Schweiz bezeichnet. Und die ist seit Jahren sowohl auf grossen Bühnen wie Zermatt unplugged, dem Gurtenfestival, im Kaufleuten Zürich als auch in Bahnhofsunterführungen zu hören. Bekannt ist Frank Powers nämlich in erster Linie als Strassenmusiker geworden.