Was eine attraktive Stadtbibliothek ausmacht, zeigte Fassbind am Beispiel der neuen Stadtbibliothek Rheinfelden, die im «Salmen» an der Marktgasse eingerichtet wurde und über ein Café sowie 40 Kundenarbeitsplätze verfügt.

Neue Öffnungszeiten

Leiterin Bernasconi hofft, dass noch in diesem Jahr ein Standortentscheid gefällt wird. «Ich freue mich, dass ich die Stadtbibliothek in ein neues Leben führen darf», sagte sie den lediglich neun anwesenden Mitgliedern. An Arbeit mangelte es ihr bisher nicht. Mit den Personalwechseln im vergangenen Jahr galt es, den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Abläufe zu vereinfachen. «Die Kunden- und Mediendatenbanken der Stadtbibliothek Brugg waren in einem desolaten Zustand», ergänzte Bernasconi. Hier Ordnung hineinzubringen, habe viel Zeit beansprucht. Sie musste sich in der Not sogar in der Besucherzone eine Ecke freischaufeln, um sich einen persönlichen Arbeitsplatz einzurichten. Das hatte zur Folge, dass sich manchmal Kunden an ihren Platz setzten, wenn sie gerade irgendwoanders in der Bibliothek unterwegs war.

Weil die Konzeptarbeit und das Aufgleisen von neuen Veranstaltungen dringend sind und konzentriertes Arbeiten erfordern, ist der Vorstand zum Schluss gekommen, die Öffnungszeiten ab Mai anzupassen. Künftig wird die Bibliothek am Montag geschlossen und dafür am Dienstag den ganzen Tag offen sein.

Als Ersatz für Sandrine Thalmann wird Madeleine Enge im Mai zum Team stossen und für die Leseförderung zuständig sein. Lesementoring, als neues Angebot, soll noch vor den Sommerferien starten. Kooperationen sollen ausgebaut werden.