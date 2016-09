Zusammen mit einer Jury werden die Anmeldungen ausgewertet. Die IBB gibt in der Folge eine Empfehlung ab und die Gemeinden entscheiden schliesslich, wen sie als Vertreter ins Rennen schicken wollen. Der Wettkampf findet dann in den Sporthallen an drei Standorten statt: im März in Lupfig, im Juni in Gebenstorf und im September – mit den letzten sechs Teams beim Finale – in Brugg/Windisch.

Der Gewinnergemeinde winkt eine Siegerprämie von 25 000 Franken, die in ein nachhaltiges, gemeinnütziges Projekt investiert wird – «um etwas Tolles umzusetzen», wie es Pfiffner formulierte. Aber auch für alle anderen Teams lohne sich eine Teilnahme, hob der IBB-Chef hervor und nannte die Stichworte Kreativpreis oder Fangemeindepreis. Die Vorstellung der Teams sowie die Auslosung der Spielepaarungen erfolgt übrigens zum Auftakt des Jubiläumsjahrs am 12. Januar 2017.

Den hohen Kosten zum Trotz

Seit den Anfängen 1892 sei viel passiert, blickte Pfiffner auf die Geschichte der IBB zurück. Bereits im August 1890 sprach sich die Gemeindeversammlung in Brugg mit 184 zu 1 Stimmen für den Bau eines Wasserkraftwerks aus. Im Oktober 1892 erfolgte die Gründung des Elektrizitätswerks. Die Leitung und das Personal wurden per Verordnung bestimmt. In Betrieb genommen werden konnte das Kraftwerk schliesslich im November 1892. Die Abrechnung im Jahr darauf zeigte, dass der Bau rund 473 000 Franken gekostet hatte. Dies sei viel Geld gewesen, sagte Pfiffner und erwähnte, dass damals die Strompreise etwa doppelt so hoch waren wie heute. Trotz hoher Summen sei eine Aufbruchstimmung zu spüren gewesen.

Im September 1912 wurde das Werk in IBB umbenannt. In der Folge konnten das Angebot kontinuierlich ausgebaut und das Versorgungsgebiet erweitert werden. Heute nutzen rund 15 000 Haushalte die Dienstleistungen: Strom, Wasser, Gas sowie Kommunikationslösungen.