Daniel Moser läutete das Wahljahr am Neujahrsempfang in Brugg gleich selbst ein, indem er den Gästen mitteilte, dass dies sein letzter Neujahrsapéro als Stadtammann war: Am 24. September bestimmt das Brugger Stimmvolk, wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin werden soll.

So viel vorweg: Von den bisherigen fünf Mitgliedern des Brugger Stadtrats wird einzig Daniel Moser (FDP) nicht mehr für eine weitere Amtsperiode kandidieren. Vizeammann Andrea Metzler (SP, seit 2010 im Amt) sowie die vor vier Jahren gewählten Stadträte Reto Wettstein (FDP), Leo Geissmann (CVP) und Willi Däpp (SP) stellen sich im Herbst erneut zur Wahl.

Die beiden letztgenannten wollen aber nicht Stadtammann werden. Leo Geissmann sagt: «Ich fühle mich wohl in meinem Ressort Finanzen und Kultur. Das Amt des Stadtammanns steht daher nicht im Fokus.» Über den Wahlvorschlag entscheide die Nominationsversammlung der CVP, so der 64-Jährige.

Diese sei für Ende April geplant. Deutlicher sagt es der 66-jährige Willi Däpp: «Für das Amt des Stadtammanns stelle ich mich nicht zur Verfügung, da ich verschiedene andere berufliche Projekte am Laufen habe, die ich nicht aufgeben möchte.»

Noch nie eine Frau als Ammann

Doch an Kandidaten für das Vollamt als Brugger Stadtammann dürfte es nicht mangeln. Da es sich um eine Persönlichkeitswahl handelt, sind die Kandidaten nicht ausschliesslich innerhalb der FDP zu suchen.

So liess etwa SP-Politikerin Metzler vor einem Jahr durchblicken, dass sie sich eine Kandidatur als Ammann vorstellen kann. Würde sie gewählt, wäre die 53-Jährige die erste Frau in der Geschichte der Stadt Brugg in diesem Amt.

«Für die Allgemeinheit tätig sein zu dürfen, ist ein Privileg und eine befriedigende Arbeit», sagt Metzler. Die Frage, ob sie nun wirklich für das Stadtammann-Amt kandidieren möchte, kann sie derzeit aber nicht beantworten.

Sie müsse für sich persönlich zuerst im Klaren sein, ob sie – im Falle einer Wahl – ihren Beruf als Anwältin aufgeben möchte. Ihre Partei – die SP – werde vermutlich im zweiten Quartal die Nominationsversammlung durchführen.

Zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen dürfte es bei der FDP kommen. Sowohl Stadtrat Reto Wettstein (38) wie auch Grossrat und Einwohnerrat Titus Meier (36) haben Ambitionen für die Nachfolge von Daniel Moser.

Es gebe verschiedene Optionen, so Wettsein diplomatisch. «Das Stadtammann-Amt ist eine spannende und erfüllende Aufgabe», sagt er. Konkreter tönt es bei Meier: «Ich interessiere mich für das Amt des Stadtammanns. Politisch bin seit 2001 engagiert und konnte in dieser Zeit viel Erfahrung sammeln.»

Das Wohlergehen der Stadt Brugg und ihren Einwohnern liege ihm am Herzen und er würde sich gerne verstärkt dafür einsetzen, so Meier. Die FDP nominiert ihre Kandidaten (Stadtrat und Ammann) am 28. Februar.

Ebenfalls im Gespräch als neuer Stadtammann ist Jürg Baur (58). Der ehemalige Einwohnerratspräsident und neue CVP-Grossrat verrät, dass er von verschiedenen Seiten angefragt worden sei, für das vollamtliche Exekutivamt in Brugg zu kandidieren.

Baur macht sich ernsthafte Gedanken. Kürzlich trat er seine neue Stelle als Schulleiter in Lupfig an, wo es ihm gut gefallt. Der Entscheid werde ihm daher nicht einfach fallen. Wie bei den anderen Parteien werden derzeit also auch bei der CVP intensive Gespräche geführt.