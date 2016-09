Wer die Unterwerkstrasse an diesem sonnigen Sonntag in Richtung Bahnübergang hinunterspaziert, hört schon von weitem, dass etwas geht im Bahnpark Region Brugg. Am «Tag der offenen Tore» pfeifen und dampfen die geschichtsträchtigen Dampflokomotiven in unregelmässiger Reihenfolge um die Wette.

Begeisterte «Hobby-Isebähnler» und ehemalige Berufs-Eisenbahner fotografieren und fachsimpeln, was das Zeug hält. Kleinkinder rennen in Richtung Mini-Dampflok, um eine Runde zu drehen. Andere stürmen die steilen Treppen hinauf und erforschen alte Bahnwaggons. Eine Lokomotive wird einsatzbereit gemacht, Wasser via Rohr eingefüllt.