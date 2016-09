Gerardo Azzaro wohnt seit 12 Jahren in Veltheim, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern (21 und 10 Jahre alt). Der Kandidat mit italienischen Wurzeln arbeitet als Leiter Ausführung (Standortleiter) in einem renommierten Unternehmen für Sonnen- und Wetterschutz. «Somit schaue ich auf eine über 20-jährige Führungserfahrung zurück», sagt der 48-Jährige. Durch seine Lehre als Spengler und später in der Ausbildung im Management, konnte er praktische und theoretische Berufserfahrungen in verschiedenen Branchen und Hierarchiestufen sammeln.

Als parteiloses Gemeinderatsmitglied möchte er, vorausgesetzt er wird gewählt, seine Fähigkeiten zum Wohl der Gemeinde einsetzen und dazu beitragen, dass alle Parteien und Gruppierungen sachbezogen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Azzaro will den bisherigen Gemeinderat unterstützen und sich den Herausforderungen stellen, sodass das Veltheimer Leitbild weiterhin nach ökonomischen, sozialen und wirtschaftlichen Grundsätzen gelebt und umgesetzt wird. Sein Engagement in der Finanzkommission seit 2013 dürfte ihm dabei von Nutzen sein. (CM)