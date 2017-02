Ohne die Angabe von Gründen wurde an der letzten Einwohnerratssitzung in Windisch der Rücktritt von SVP-Einwohnerrat Frederik Briner per Ende 2016 bekannt gegeben. Diese Vakanz hat Folgen für die Ortspartei: Weil die SVP keine Ersatzkandidaten hat, muss eine Ergänzungswahl angeordnet werden.

«Die SVP hat nun Zeit bis zum 10. März um 10 Uhr, einen Wahlvorschlag einzureichen», sagt Gemeindeschreiber Stefan Wagner.

Zur Erinnerung: Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren hätten die Wahlen in Windisch um ein Haar wiederholt werden müssen. Die SVP holte neun Sitze, hatte aber lediglich sechs Kandidaten. Nur dank der Nachnomination von drei Männern konnten die Vakanzen rechtzeitig besetzt werden. Frederik Briner ist seither auch Präsident der Orts-SVP.

Warum hat er nun nach gerade mal drei Jahren den Einwohnerrat verlassen? «Die gebundenen Ausgaben einer Gemeinde machen bis zu 85 Prozent des Budgets aus. Der Einwohnerrat kann nur bei wenigen Geschäften wirklich mitreden», sagt der 78-Jährige. Zudem sei bei den Einbürgerungen jedem klar, dass die Abstimmungen eine Farce sind, weil die Exekutive der Legislative in den Rücken fallen kann.

Mit der Änderung der Gemeindeordnung wird in Windisch nicht mehr der Einwohnerrat, sondern der Gemeinderat Einbürgerungen beschliessen. Das letzte Wort dazu hat das Stimmvolk am 21. Mai.

Freie Kapazität für die Auns

Frederik Briner nennt die Migrationspolitik und den Kampf gegen das ungebremste Bevölkerungswachstum als seine politischen Kernanliegen: «Der Vizepräsident der Auns – der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz –, Nationalrat Luzi Stamm, hat mich angefragt, bei den Initiativen gegen die Personenfreizügigkeit und das Schengen-Abkommen mitzuarbeiten. Gerne setze ich meine Energie und Kapazität auf der strategisch-administrativen Ebene dafür ein.»

Bis zu den Neuwahlen Anfang 2018 ist Frederik Briner bereit, das Präsidium der SVP Windisch weiterzuführen. «Danach sehen wir weiter», sagt er. In den letzten Jahren hat er mit namhaften Referenten immer wieder umstrittene Themen rund um die Energiestrategie, das Asylwesen, die Sozialkosten und das Rüstungswesen zur Diskussion gestellt. Daran soll sich auch künftig nichts ändern. Und wenn in zwei Jahren die SVP Windisch ihre 100. Generalversammlung durchführt, darf auch ein wichtiger Referent nicht fehlen. Briner hofft, dann Christoph Blocher oder einen SVP-Bundesrat begrüssen zu können.

Valetti und Stüssi treten zurück

Mit Fabian Schütz habe die Ortspartei bereits einen jungen, engagierten Nachfolger für seinen Einwohnerratssitz gefunden, fährt Briner fort. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Partei bei den Gesamterneuerungswahlen eine gut dotierte Liste präsentieren kann. Auch Schütz könne dann vom «Bisherigen-Bonus» profitieren.

Marco Valetti und sein SVP-Parteikollege Bernhard Stüssi werden den Einwohnerrat Ende Amtsperiode ebenfalls verlassen. «Ich war 20 Jahre lang im Einwohnerrat», sagt Valetti. Als Fraktionspräsident werde er auf jeden Fall mithelfen, eine Liste mit etwa 12 Kandidaten zusammenzustellen. Interessierte können sich bei Valetti melden.