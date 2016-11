Land kann dann der Bauzone zugewiesen werden, wenn es sich zur Überbauung eignet. So steht es im Raumplanungsgesetz. Was aber passiert bei besonderen geologischen Verhältnissen wie in Habsburg? Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt? FDP-Grossrat Johannes Jenny aus Baden-Dättwil sowie SP-Grossrat Martin Brügger aus Brugg gehen den Fragen «betreffend bautechnische Eignung von Bauzonen» nach.

Rückblick: Anfang dieses Jahres stürzte im Landwirtschaftsland am Dorfrand von Habsburg der Boden ein. Es bildete sich eine sogenannte Doline, ein Erdloch mit einer Tiefe von schätzungsweise 6 Metern. In Habsburg sind solche Naturphänomene nichts Aussergewöhnliches, denn im Untergrund befindet sich wasserlösliches Gestein. Über die Jahre entstehen Risse und Hohlräume, die dann einstürzen können. An der Oberfläche kommt es zu Trichtern und schliesslich zu Löchern.

Die Geologie ist bekannt

In Habsburg gebe es rechtskräftig eingezonte und relativ neu überbaute Bauzonen über einer Keupergipsschicht, halten Jenny und Brügger denn auch fest. «Die Geologie ist seit langem bekannt, existieren doch entsprechende Karten», führen sie aus und fügen an: Der Gips, der zudem einst als Dünger abgebaut wurde, werde ausgewaschen und hinterlasse Kavernen im Untergrund.

«Ist der Regierungsrat auch der Ansicht, dass sich Land über Gipsschichten nicht zur Überbauung eignet?», möchten die beiden Grossräte in ihrer Interpellation wissen. Und: «Falls ja, wie wird bei Neueinzonungen sichergestellt, dass die geologischen Verhältnisse berücksichtigt werden?»

Ebenfalls erkundigen sich Jenny und Brügger danach, ob Käufer von Bauland darauf vertrauen können, dass ihre Parzellen sich tatsächlich zur Überbauung eignen. Auch stelle sich die Frage, ob der Staat für Schäden haftet, die dem Eigentümer durch ungeeignetes Bauland erwachsen, wenn a) der Staat unwissentlich handelt oder b) der Staat im Wissen um die geologischen Verhältnisse die Einzonung von Land mit geologisch problematischem Untergrund genehmigt. Weiter fragen die Grossräte, ob bei der laufenden Nutzungsplanungsrevision in Habsburg die Besonderheiten der Geologie berücksichtigt werden.

Dolinen sind typische Naturphänomene für Karstgebiete wie den Jura. Ganze Dolinengruppen gibt es im Mettauertal. In Muttenz sorgte ein Bodeneinsturz im letzten Jahr für einen Unterbruch der Sanierungsarbeiten an einem Schulhaus.