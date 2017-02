Am 27. November verabschiedeten sich Vreni und Heinz Brunner als Pächterpaar aus dem Restaurant Vierlinden. Nach 17 Jahren entschlossen sie sich, in die wohlverdiente Pension zu gehen. Anfang Dezember kaufte Jürg Rensch von der Rensch Immobilien AG in Jonen die Liegenschaft. Sein Anliegen war, dass das Restaurant bestehen bleibt, entsprechend machte er sich auf die Suche nach einem Pächter.

Diese Chance hat nun Irina Flückiger gepackt. Sie hat sich zur Pacht des Landgasthofs entschieden. Flückiger wohnt mit ihrer Familie in Bözberg, im Nebenerwerb führt sie mit ihrem Mann einen Bauernhof, auf dem sie auch eine grössere Anzahl Damhirsche züchten. Seit 2014 führt Irina Flückiger in Bremgarten das Café Restaurant Sonnenblume. Davor führte sie seit der Geburt der Tochter im Jahr 2009 ein kleines Reisebüro. «Das war ideal, da ich von zu Hause aus arbeiten konnte und so Beruf und Familie unter einen Hut bringen konnte», sagt Irina Flückiger. «Als die Tochter grösser wurde, wollte ich wieder mehr unter die Leute.» Sie entschied sich für die Gastronomie.