Am Standort der neuen Stieleiche an der Kreuzung Gaswerkstrasse/Philosophenweg in Windisch ist im letzten Sommer eine Linde abgestorben. Für die Arbeitsgruppe Natur und Landschaft Windisch sei schnell klar gewesen, dass man den Baum mit einer einheimischen Eichenart, die auch schon eine gewisse Grösse aufweist und im Auengebiet gut gedeiht, ersetzen wolle, sagte Mitglied Hans-Dietmar Köppel. Die symbolträchtige Baumaktion bei leichtem Regen wurde musikalisch von Meret Braun am Alphorn umrahmt.