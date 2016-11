Wer sich mit den personellen Wechseln auf der Abteilung Planung und Bau der Gemeinde Windisch auseinandersetzt, stellt fest: Es ist ein Kommen und Gehen. Im Frühling 2015 kündigte der Bereichsleiter Tiefbau seine Stelle. Sein Nachfolger stiess im Oktober 2015 zum Team und verlässt die Gemeinde Windisch bereits – nach 14 Monaten – Ende November 2016 wieder.

Schon Ende September verliess die Sachbearbeiterin Planung und Bau die Verwaltung nach mehrjähriger Tätigkeit. Die Stelle konnte wieder besetzt werden. Auf der Gemeinde-Website ist derzeit per 1. Januar 2017 die Vollzeitstelle eines Bereichsleiters oder einer Bereichsleiterin Hochbau und Umwelt ausgeschrieben. Es gab demzufolge eine weitere Kündigung. Woran liegt es, dass es innert zweier Jahre vier Kündigungen gibt und – abgesehen vom Leiter – das Kernteam wechselt?

Rückblick: Die Gemeinde Windisch hat in den letzten Jahren einen richtigen Bauboom erlebt mit dem Campus-Neubau, der Neugestaltung der Zürcherstrasse, den Überbauungen auf der Fehlmannmatte und im Kunzareal, um nur die wichtigsten Stichworte zu nennen. Und geplant und gebaut wird auch weiterhin, man denke etwa an die laufende Ortsplanungsrevision mit der Stadt Brugg sowie an die anstehende Schulraumplanung an mehreren Standorten in Windisch, die Überbauung Linde, das Grossprojekt bei der Psychiatrischen Klinik Königsfelden und mehrere Strassenbauprojekte.

Noch vor Beginn der neuen Amtsperiode – am 1. Dezember 2013 – nahm ein neuer Leiter der Abteilung Planung und Bau seine Tätigkeit in Windisch. Auf einen Raumentwickler folgte ein Architekt, der schon bald wo nötig die verwaltungsinternen Abläufe anpassen und Zuständigkeiten klar regeln wollte. Ob die Mitglieder der Abteilung von der Arbeitslast her am Anschlag laufen oder ob es zwischenmenschlich nicht passte, lässt sich nicht wirklich eruieren. Hinter vorgehaltener Hand wird von mangelnder Wertschätzung gesprochen.

An den beruflichen Qualifikationen dürfte es hingegen kaum gelegen haben, denn die Angestellten, die kündigten, fanden wieder eine gute Stelle oder stiegen sogar auf.

«Kein Informationsbedarf»

Gemeindeammann Heidi Ammon will Fragen der az trotz wiederholter Nachfrage nicht beantworten. «Der Gemeinderat pflegt eine gute, solide, einvernehmliche Personalpolitik und sieht keinen Handlungs- und Informationsbedarf», schreibt Heidi Ammon in mehreren Mails. Als die 56-Jährige im Herbst 2013 als erste Frau der Gemeinde Windisch zum Ammann gewählt wurde, sagte sie gegenüber dieser Zeitung: «Frauen haben einen anderen Führungs- und Kommunikationsstil. Ich denke auch, dass Frauen offener für Gespräche auf verschiedenen Stufen sind und danach die Entscheidungsfindungsprozesse ganz bewusst angehen.»