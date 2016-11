Am letzten Freitag, 28. Oktober, erblickten die Kälber Luana (35 kg) und Livio (45 kg) auf dem Walternhof in Bözen das Licht der Welt. Für den stolzen Bauern Philipp Heuberger war es das erste Mal, dass die beiden fünfjährigen Zwillingsmutterkühe am selben Tag ihr Kalb gebären. Sobald die Jungtiere zehn Monate alt sind, werden sie für die Fleischproduktion eingesetzt. Vorerst geniessen sie noch das Zusammensein mit ihren Müttern und erkunden die Wiesen auf dem Walternhof.