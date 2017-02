Die Kinderfasnacht in Mülligen ist beliebt: 50 bis 60 Kinder in lustigen, farbenfrohen Kostümen haben sich jeweils für ein paar Stunden an einem Samstagnachmittag in der Mehrzweckhalle getroffen. Mit allem, was dazu gehört – auch Konfetti. Ein kleine Gruppe engagierter Eltern organisiert den Anlass. Die Gemeinde stellt die Halle zur Verfügung und der Hauswart machte danach – ohne Kostenfolge für die Organisatoren – alles wieder sauber.

Diesen Samstagnachmittag ist es wieder soweit: Zwischen 14.30 und 17 Uhr findet die Kinderfasnacht in der Mehrzweckhalle statt. Doch dieses Jahr ist einiges anders. Konfetti waren in der ersten Ankündigung nicht vorgesehen. Die Organisatorinnen baten darum, den Kindern keine Konfetti mitzugeben. Stattdessen sollten viele bunte Papierschlangen mitgebracht werden. Eine Kinderfasnacht ohne Konfetti? Melanie Schmidt, Präsidentin des neuen Kinderfasnachtsvereins, erklärt auf Nachfrage der az: «Um für diesen Anlass weiterhin von der Gemeinde unterstützt zu werden und die Halle kostenfrei nutzen zu können, mussten wir einen Verein gründen.» Diese Regel basiert auf einem Gemeinderatsbeschluss und ist seit diesem Jahr gültig.

Organisatoren zahlen Reinigung

Neu wird den Organisatoren die Reinigung durch den Hauswart in Rechnung gestellt. Der Stundenansatz beträgt laut Schmidt 85 Franken. Dazu komme bei Wochenendanlässen ein Zuschlag von 25 Prozent. «Um Kosten bei der Reinigung einzusparen, wollten wir auf den Einsatz von Konfetti verzichten, weil diese mühsam zu beseitigen sind», fährt Schmidt fort. Doch dieser Vorschlag sei bei vielen Leuten im Dorf nicht gut aufgenommen worden.

Schmidt hörte von Eltern, dass sie ihre Kinder deshalb nicht an die Fasnacht schicken wollen. «Wir haben nun unsere Meinung geändert und ein paar Säcke Konfetti gekauft», räumt Schmidt ein. Erfreulicherweise hätten sich rund 15 Helfer gemeldet, von denen einige auch beim Aufräumen Hand anlegen werden, sodass die Hauswart-Rechnung nicht allzu hoch ausfallen wird.

Der Kinderfasnachtsverein wird von der Gemeinde Mülligen mit einem jährlichen Beitrag von 400 Franken unterstützt. Die Gründung des Vereins war allerdings kein Kinderspiel. Dreimal sei das Gesuch um finanzielle Unterstützung von der Gemeinde abgelehnt worden, sagt Melanie Schmidt. «Statt der Absagen hätten wir uns etwas mehr Unterstützung von der Gemeinde gewünscht», so die Präsidentin.

Erlös für nächste Kinderfasnacht

Als Einnahmequellen hat der Verein nun den Jahresbeitrag sowie den Erlös aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf während der Kinderfasnacht. Damit müssen alle Ausgaben inklusive Reinigung und Dekoration gedeckt werden. Sollte etwas übrig bleiben, komme der Gewinn der nächsten Kinderfasnacht zugute, betont die Organisatorin. Sie hofft, dass damit künftig vielleicht auch mal eine spezielle Unterhaltung finanziert werden kann. Klar ist: Ohne das Engagement dieses jungen Vereins würde es die Kinderfasnacht in Mülligen – inklusive Konfetti – nicht geben.