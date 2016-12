Warum ist überhaupt eine Aufzonung vorgesehen in Brugg und Windisch? Roland Schneider, Leiter der Abteilung Planung und Bau in Windisch, verweist auf das revidierte Raumplanungsgesetz. Mit dessen Annahme musste in der Folge der kantonale Richtplan überarbeitet werden. «Dieser sieht eine minimale Wohnbevölkerung pro Flächeneinheit je nach Siedlungstyp vor. Für bereits überbaute Gebiete im Raum Brugg Windisch muss eine minimale Einwohnerdichte von 70 Personen pro Hektare erreicht werden», erklärt Schneider und fügt an: «Damit erhöht sich der Druck, die bestehenden überbauten Gebiete effizienter zu nutzen.»

Mit den vorgeschlagenen Nutzungsvorschriften sollen nun die Grundlagen geschaffen werden, den zur Verfügung stehenden Boden besser zu nutzen und die Zersiedelung zu stoppen. In den Zonen mit drei und mehr Vollgeschossen, fährt Schneider fort, sei eine neue Überbauung mit Einfamilienhäusern nicht erwünscht. «Dennoch geniessen die bestehenden Wohnbauten, namentlich die vorhandenen Einfamilienhäuser, den kantonal geltenden Besitzstand und können in diesem Rahmen erneuert, umgebaut und weiterhin genutzt oder verkauft werden. Von einer schleichenden Enteignung kann somit keine Rede sein», betont der Leiter der Abteilung Planung und Bau. Von der Zone W2 in die W3 aufgezont werden gemäss Schneider meist ältere Überbauungen an zentraler, gut erschlossener Lage. Eine Besonderheit bilde die Zone W2 mit Nachverdichtung. In dieser könne unter Einhaltung bestimmter Vorgaben ein drittes Vollgeschoss an Stelle von deren zwei realisiert werden.

Persönlich ist Schneider der Ansicht, dass der Markt den Wert bestehender Liegenschaften an zentraler Lage auch ohne planerische Vorgaben regelt. Der Preis hänge zunehmend von der Lage, der Erschliessung und der Erreichbarkeit ab. Auch der Landpreis sei eine bedeutende Komponente. Es werde interessanter, mehrere Wohneinheiten zu realisieren. «Wieso sollen an zentraler Lage, mit besten verkehrstechnischen Anschlüssen, der Nähe zu Schulen, Kultur und Einkauf die Möglichkeiten für intensivere Nutzungen des Bodens nicht verbessert werden?», fragt Schneider. «Wieso sollen stattdessen die grossen Überbauungen am Siedlungsrand oder im ländlichen Raum mit entsprechendem Verkehrsaufkommen realisiert werden?» (mhu)